Экс-баскетболист и нокаутёр. Что нужно знать о новом сопернике Олейника

41-летний Алексей Олейник узнал имя будущего соперника и дату следующего поединка: 20 июля в Техасе Удав из Харькова протестирует на профпригодность 35-летнего темнокожего американца Уолта Харриса.

Алексей Олейник (57-12-1) возглавил два подряд ивента UFC в России, разделив клетку со звёздами организации. Но если после встречи с Марком Хантом Алексей покидал "восьмиугольник" в прекрасном расположении духа, "засамбитив" новозеландца, то бой с Алистаром Оверимом для россиянина сложился неудачно: голландский Разрушитель нокаутировал Олейника под занавес первого раунда. Это поражение стало двенадцатым в карьере Удава и третьим в UFC, а также подтвердило тот факт, что уроженец Харькова проигрывает свой каждый третий поединок в лучшей лиге мира.

Экс-баскетболист Уолт Харрис (12-7-0) отметился в крайнем бою досрочной победой над непобеждённым дебютантом UFC из Молдовы Сергеем Спиваком, а чуть ранее до этого провёл поединок против Андрея Орловского, который был признан несостоявшимся. Изначально судьи по итогам трёхраундового сражения признали победителем Уолта, но после американец был пойман на употреблении запрещённого препарата и дисквалифицирован на четыре месяца! В своей карьере Харрис не раз уже встречался с представителями нашей школы ММА: 25 января 2014 года житель Алабамы проиграл нокаутом Никите Крылову, а 1 октября 2016 года уступил раздельным решением Шамилю Абдурахимову.

Уолт Харрис — прирождённый нокаутёр. Все 12 побед американского тяжеловеса были одержаны посредством нокаута, притом что десять из них в первом раунде. Данное столкновение — классическое противостояние ударника и бойца, и следует признать, что у Олейника будет немного времени на раскачку. Если он повременит с переводом в партер Уолта, всё для Удава может закончиться очень быстро…