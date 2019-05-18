Сборная России по хоккею одержала волевую победу над Латвией на ЧМ

Хоккеисты сборной России на чемпионате мира в Словакии со счётом 3:1 переиграли латвийцев, одержав пятую победу на турнире.

С первых минут матча подопечные Ильи Воробьёва стали действовать в быстром темпе, заставляя латвийцев в основном обороняться и изредка убегать в контратаки. В одном из таких контрвыпадов Владислав Гавриков сфолил на нападающем сборной Латвии, получив за это две минуты штрафа. Оскарс Цибульскис точным броском реализовал численное преимущество своей команды — 0:1.

🚨 Cibulskis scores on the #powerplay to put @lhf_lv up 1-0 over @russiahockey



This is the first PP goal Russia has allowed in this tournament.



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/e6f8969P9v — IIHF (@IIHFHockey) 18 мая 2019 г.

Нелогичный гол заставил россиян действовать ещё более активно. В середине периода сборная России получила четыре минуты большинства, но воспользоваться таким подарком не сумела, хотя моментов было предостаточно.

По такой игре гол россиян был лишь вопросом времени. На первой минуте второго периода Дмитрий Орлов мощным броском отправил шайбу в девятку ворот Элвиса Мерзликина — 1:1!

🚨 Dmitri Orlov evens it up 27 seconds into the 2nd period! @russiahockey @Capitals



Merzlinkins didn't even see this one coming!



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/cVraE4PvqY — IIHF (@IIHFHockey) 18 мая 2019 г.

Спустя две минуты латвийский защитник Артур Кулда за блокировку заработал удаление, чем и воспользовался Никита Гусев, выведя сборную России вперёд, — 2:1.

Такая ситуация вынуждала хоккеистов сборной Латвии раскрываться всё больше, оставляя россиянам свободные зоны для атак. На 13-й минуте лучший бомбардир нынешнего чемпионата мира Никита Кучеров после передачи Артёма Анисимова сумел убежать один на один и переиграть вратаря сборной Латвии — 3:1. В концовке второго периода россияне остались втроём (на скамейку штрафников присели Никита Задоров с Никитой Нестеровым), но подопечные Боба Хартли не реализовали двойное численное преимущество.

В заключительном периоде латвийцы большими силами пошли вперёд, всё чаще заставляя вступать в игру вратаря сборной России Андрея Василевского. У россиян тоже были хорошие моменты увеличить счёт, но цифры на табло остались неизменны — 3:1. Сборная России одерживает пятую подряд победу, набирает 15 очков и выходит в единоличные лидеры группы В.

В параллельном матче сборная США со счётом 7:1 разгромила датчан.

Чемпионат мира. Групповая стадия

Латвия — Россия — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)