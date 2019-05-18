Экс-звезду UFC Норткатта нокаутировали за 29 секунд на турнире в Азии

В Сингапуре состоялся очередной ивент ведущего азиатского промоушена — One Championship, украшенный дебютом "искусственной звезды" UFC Сэйджа Норткатта, а также поединками топовых мировых кикбоксеров по правилам К-1.

Сэйдж Норткатт (11-3-0) стал одним из трёх звёзд UFC, перешедших под знамёна ONE FC в начале этого года. И если "тиран" наилегчайшей весовой категории Деметриус Джонсон смог подтвердить высокий безукоризненный статус, одолев в четвертьфинале Гран-при удушающим приёмом Юю Вакаматсу, то два других американских топа явно пока разочаровывают новых работодателей. К примеру, экс-чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварез был сенсационно нокаутирован россиянином Тимофеем Настюхиным и сошёл в первом же круге розыгрыша Гран-при.

На этот раз в сенсации со знаком минус для промоушена поучаствовал Сэйдж Норткатт, ещё в 2015 году рассматриваемый президентом UFC Дэном Уайтом как самая главная будущая звезда планеты. В "восьмиугольнике" дела у аполлоновидного каратиста с не самым потрясающим уровнем борьбы шли не слишком уж удачно: в восьми поединках Сэйдж проиграл трижды. Но Норткатту всего 23 года. По задумке менеджмента, боец должен был заматереть в азиатской организации и с триумфом вернуться в UFC...

Соперником американского атлета по прозвищу Супер в Сингапуре стал кикбоксер мирового уровня из Бразилии Космо Александре. По задумке матчмейкеров ONE FC, соперники должны были устроить настоящее бойцовское шоу — со взрывом пиротехники в стойке, однако шоу не продлилось и 30 секунд. Космо отправил Норткатта в глухой нокаут первым же и единственным ударом. Потрясающий нокаут правым хуком, который в десятки раз понизил акции перспективного американца. После таких потрясений лишь единицы возвращают былую уверенность в силах. Будем надеяться, что Сэйдж станет одним из таких ребят, кому удастся ещё порадовать мир смешанных единоборств.

Из других событий вечера на турнире ONE: Enter the Dragon стоит отметить трудовую, но очень важную победу российского кикбоксера Джабара Аскерова над немецким визави Энрике Келем. Многократный чемпион мира по тайскому боксу из Махачкалы смог пробиться в полуфинал Гран-при, победитель которого разбогатеет на 1 млн долларов.

Главный фаворит Гран-при — Джорджио Петросян из Италии — неожиданно уступил по очкам тайцу Петчморакоту Петчинди, тем самым сделав именно Аскерова основным претендентом на победу на турнире.