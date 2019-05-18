ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря пенальти

Московские армейцы победили грозненцев дома со счётом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата России.

ЦСКА победил "Ахмат" с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол был забит с пенальти, который реализовал Фёдор Чалов. Благодаря этому 11-метровому удару 21-летний форвард вырвался вперёд в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. Теперь у Чалова 13 голов, а у его ближайшего преследователя — Сердара Азмуна из "Зенита" — 12.

Отметим, что армейцы поднимаются на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны с 48 очками, у грозненцев — 39 очков и восьмое место.

РПЛ. 29-й тур.

ЦСКА — "Ахмат" — 1:0.

Голы: Чалов, 64' (1:0, пенальти)