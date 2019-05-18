"Спартак" победил "Крылья Советов" в чемпионате России

Красно-белые в Самаре одержали победу в матче 29-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:1.

Московский "Спартак" одержал победу на выезде над "Крыльями Советов" со счётом 2:1. Голами отличились Зе Луиш и Лоренсо Мельгарехо, а у самарской команды единственный гол забил Тарас Бурлак.

Теперь "Спартак" располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 49 очками. "Крылья" же находятся в зоне стыковых матчей с 28 очками.

РПЛ. 29-й тур.

"Крылья Советов" — "Спартак" — 1:2.

Голы: Зе Луиш 19' (0:1, пенальти), Мельгарехо, 50' (0:2), Бурлак 83' (1:2).