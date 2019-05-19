Ислам Махачев: Кевин Ли — крутой боец… лишь первые полтора раунда

Сегодня, 19 мая, в американском Рочестере состоялся турнир UFC Fight Night 152, где самым ожидаемым событием стал поединок в полусреднем весе между экс-чемпионом организации Рафаэлем дус Анжусом и топовым проспектом Кевином Ли.

26-летний темнокожий "феномен из Города моторов" рассматривал возможность победы над дус Анжусом как самый скорый путь к бою за титул. Но дебют Кевина в полусреднем весе не заладился…

Бразильский ветеран не стал ввязываться с более молодым соперником в размен в стартовом раунде, позволив Ли, так сказать, выложить все свои козыри на стол. А ими в арсенале американского борца стали незамысловатые "двоечки", правый хай-кик и тейкдауны. В первой пятиминутке Кевин выглядел предпочтительнее, его удары были быстры и акцентированы. Что касается Рафаэля, то и он, конечно, не стоял в позе истукана, раз за разом выкладывая контраргументы в виде левого хай-кика и джеба. В первом раунде экс-чемпиону организации также удался и перевод соперника на настил клетки.

Во втором раунде скорости заметно снизились, но Ли продолжал нагнетать, работая первым номером. Бойцы очень много времени проводили в клинче у клетки, пытаясь улучшить позиции…

Третий отрезок поединка превратился и вовсе в матч по грепплингу. В этой пятиминутке зрители фактически не увидели ударов в исполнении спортсменов, наблюдая за попытками противников выйти на болевой или удушающий приём. Каскад сменяющих друг друга действий ни дус Анжусу, ни Ли дивидендов не принёс. Но всё же более свежим к началу четвёртого раунда оказался южноамериканец.

За несколько дней до начала боя Рафаэл сказал, что поединок не дойдёт до пятого раунда. Бразилец оказался прав. Истощённый и обессиленный "феномен из Города моторов" предпринял очередную попытку тейкдауна, но, осознав, что приём не прошёл, — сдался морально. Остальное оказалось делом техники. Дус Анжус накрыл американца, зашёл за спину, провёл накат и, оказавшись в позиции маунт, завершил не самый яркий поединок в истории UFC удушающим приёмом "треугольник руками". Победа на опыте и классе!

Успех бразильского бойца в поединке с Кевином Ли, безусловно, не делает Рафаэля дус Анжуса железным претендентом на бой за титул, но в любом случае укрепляет позиции в дивизионе и даёт право провести следующий бой с кем-то действительно топовым. Что касается Кевина Ли, то ему следует вернуться в лёгкий дивизион и провести ожидаемый многими фанатами ММА бой с Исламом Махачевым. К слову, российский боец уже успел поделиться своим взглядом на выступление американца, отметив, что "Кевин Ли — крутой боец… лишь первые полтора раунда".