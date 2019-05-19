Головин принёс "Монако" победу в "матче жизни"

Российский полузащитник в игре с принципиальным соперником забил гол и отдал результативную передачу.

"Монако" до сих пор не обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, хотя до конца чемпионата остался всего один матч. Однако сейчас турнирная ситуация монегасков выглядит лучше, и всё благодаря Александру Головину.

Полузащитник сборной России в матче с "Амьеном" — принципиальным соперником в борьбе за выживание — выдал шикарный перформанс. Сначала Александр с углового подал точно на голову Фалькао, который открыл счёт в матче. А в самой концовке Головин снял все вопросы о победителе, пролетев с мячом почти с центра поля и отправив его точно в ворота.

— Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определённое давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой и здорово, что получилось это сделать. Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе "Монако" для меня? Лучшие игры впереди, — сказал игрок в интервью "Спорт-Экспрессу" после матча.

Благодаря этой победе "Монако" обошёл "Амьен" в таблице и поднялся на шестнадцатое место. Однако риск свалиться в зону стыковых матчей ещё присутствует, поэтому монегаскам обязательно нужно удачно провести последнюю игру чемпионата Франции против "Ниццы".