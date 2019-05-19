"Урал" и "Локомотив" устроили огненную репетицию финала Кубка России

Перед поединком за трофей екатеринбургская и московская команды сошлись в матче чемпионата России.

Всего за пару дней до финала Кубка России "Локомотив" и "Урал" встретились между собой и устроили репетицию поединка за трофей. Игра в рамках РПЛ состоялась в Екатеринбурге и получилась неожиданно огненной. Казалось, что такой искры стоит ждать только в финале Кубка, но никак не в рядовом матче чемпионата. Однако команды подарили зрителям настоящий перформанс.

Хотя начиналось всё довольно буднично: Антон Миранчук лёгким касанием открыл счёт после навеса Рифата Жемалетдинова.

Однако затем выстрелил уже "Урал", причём дуплетом. Панюков и Эль-Кабир вывели вперёд уже хозяев поля. Второй гол получился очень обидным для вратаря "Локомотива" Гильерме: мяч от его ноги отрикошетил в ворота.

К середине второго тайма "Локомотив" оказался в позиции догоняющего, и тут "Урал" дрогнул. Связка Жемалетдинова и Миранчука снова сработала, но на этот раз немного иначе: Рифат прорвался в штрафную и заработал на себе пенальти, а Антон его мастерски исполнил — 2:2.

С решением арбитра назначить одиннадцатиметровый удар активно спорил защитник "Урала" Стефан Страннберг, за что и поплатился жёлтой карточкой. А через несколько минут получил вторую, оставив свою команду в меньшинстве.

"Локомотив", пользуясь численным большинством, активнее провёл концовку матча, но самый яркий момент, как ни парадоксально, был у "Урала". Вышедший на поле Владимир Ильин в сложном эпизоде изловчился, чтобы пробить, но попал в штангу.

В течение матча менялась не только ситуация на поле, но и погода: в Екатеринбурге шёл то дождь, то снег, то град, а временами выглядывало солнце. Закончилось всё в итоге переменной облачностью — 2:2. "Локомотив" обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, но пока непонятно — в квалификации или в групповом этапе.

Но главный итог матча — это роскошная афиша финала Кубка России, который пройдёт в Самаре 22 мая. Теперь ни у кого не остаётся сомнений, что игра действительно должна получиться что надо.

Ждать реванш? "Урал" и "Локо" снова в финале Кубка России после знаменитой драки

РПЛ, 29-й тур.

"Урал" — "Локомотив" — 2:2.

Голы: Миранчук Ан. 21', 64' (0:1, 2:2), Панюков 39' (1:1), Эль-Кабир 46' (2:1).