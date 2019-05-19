УЕФА назвал цены на билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) огласил билетную программу на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Самые дешёвые билеты будут продавать на матчи, которые пройдут в Баку, Бухаресте и Будапеште, — по 30 евро. Санкт-Петербург попал в категорию городов со следующей стоимостью билетов.
Групповой этап и 1/8 финала:
- Категория 3: €50
- Категория 2: €125
- Категория 1: €185
1/4 финала и матч открытия (Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург):
- Категория 3: €75
- Категория 2: €145
- Категория 1: €225
Дороже всего будет попасть на лондонский финал: цена билета — 945 евро. Первый этап продажи билетов пройдёт с 12 июня по 12 июля 2019 года, на нём болельщикам будет доступно 1,5 миллиона билетов.
Напомним, что матчи Евро-2020 пройдут в двенадцати городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.
- Популярные
- По времени