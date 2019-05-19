УЕФА назвал цены на билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Первый этап продажи билетов на чемпионат Европы стартует меньше чем через месяц.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) огласил билетную программу на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Самые дешёвые билеты будут продавать на матчи, которые пройдут в Баку, Бухаресте и Будапеште, — по 30 евро. Санкт-Петербург попал в категорию городов со следующей стоимостью билетов.

Групповой этап и 1/8 финала:

Категория 3: €50

Категория 2: €125

Категория 1: €185

1/4 финала и матч открытия (Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург):

Категория 3: €75

Категория 2: €145

Категория 1: €225

Дороже всего будет попасть на лондонский финал: цена билета — 945 евро. Первый этап продажи билетов пройдёт с 12 июня по 12 июля 2019 года, на нём болельщикам будет доступно 1,5 миллиона билетов.

Напомним, что матчи Евро-2020 пройдут в двенадцати городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.