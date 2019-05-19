"Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

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"Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

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Фото: © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Команда Мурада Мусаева обеспечила себе как минимум третье место в РПЛ после победы над тульским "Арсеналом".

Футбольный клуб "Краснодар" в 29-м туре РПЛ на выезде разгромил тульский "Арсенал" — 3:0. Голы забили Сергей Петров, Маурисио Перейра и Ари.

Эта победа означает для "Краснодара" не только три очка, но и первый в истории выход в Лигу чемпионов. Теперь краснодарцев не смогут догнать ни "Спартак", ни ЦСКА. Однако какое место команда Мурада Мусаева займёт по итогам сезона — ещё вопрос. Сейчас они на третьей позиции, которая даёт право выступать в квалификационном турнире. Чтобы попасть в групповой этап напрямую, необходимо сдвинуть со второго места московский "Локомотив", с которым у быков равное количество очков.

РПЛ, 29-й тур.

"Арсенал" (Тула) — "Краснодар" — 0:3.

Голы: Петров 55' (0:1), Перейра 68' (0:2), Ари 82' (0:3).

<p>Турнирная таблица РПЛ. Фото: © <a href="https://premierliga.ru/tournaments/championship/tournament-table/" target="_blank">premierliga.ru</a></p>

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