"Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Краснодар" в 29-м туре РПЛ на выезде разгромил тульский "Арсенал" — 3:0. Голы забили Сергей Петров, Маурисио Перейра и Ари.
Эта победа означает для "Краснодара" не только три очка, но и первый в истории выход в Лигу чемпионов. Теперь краснодарцев не смогут догнать ни "Спартак", ни ЦСКА. Однако какое место команда Мурада Мусаева займёт по итогам сезона — ещё вопрос. Сейчас они на третьей позиции, которая даёт право выступать в квалификационном турнире. Чтобы попасть в групповой этап напрямую, необходимо сдвинуть со второго места московский "Локомотив", с которым у быков равное количество очков.
РПЛ, 29-й тур.
"Арсенал" (Тула) — "Краснодар" — 0:3.
Голы: Петров 55' (0:1), Перейра 68' (0:2), Ари 82' (0:3).
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