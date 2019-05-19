"Ростов" обыграл чемпиона страны в прощальном матче легенды клуба

Единственный мяч в ворота "Зенита" забил болгарский легионер ростовчан Ивелин Попов.

29-й тур РПЛ завершала игра "Ростова" и "Зенита", которая не имела турнирного значения ни для одних, ни для других. Петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство, даже успев его отпраздновать, а ростовчане лишились шансов попасть в зону еврокубков.

Поэтому главным событием (по крайней мере, для местной публики) стало прощание с клубом легенды "Ростова" Тимофея Калачёва. 38-летний белорус отыграл за ростовчан десять лет и сегодня вывел клуб на поле с капитанской повязкой.

Однако к моменту, когда во встрече был забит единственный мяч, он уже был заменён. Поэтому пенальти пошёл исполнять болгарин Ивелин Попов и сделал это максимально точно — 1:0.

В итоге встреча и завершилась с таким счётом. "Ростов" попрощался с легендой и поднялся на пару мест в турнирной таблице, что может разве что потешить самолюбие ростовчан.

РПЛ, 29-й тур.

"Ростов" — "Зенит" — 1:0

Гол: Попов 67' (1:0, пен.).