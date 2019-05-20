Шлеменко обратился к президенту UFC: ответит ли сибиряку Дана Уайт?

Ветеран смешанных единоборств из Омска Александр Шторм Шлеменко просит президента организации UFC дать ему шанс в лучшей лиге мира. Сибиряк готов заменить экс-чемпиона организации Тайрона Вудли в бою с именитым Безжалостным Робби Лоулером, поединок между которыми планировался на 29 июня в Миннеаполисе, но в итоге был отменён из-за травмы руки Вудли.

В 2016 году Тайрон и Робби однажды уже встретились в клетке, и тогда сенсационную победу нокаутом одержал Вудли. Спустя три года у Безжалостного появилась возможность отквитаться за это унизительное поражение нокаутом, но буквально за полтора месяца до планируемого реванша Тайрон заявил о проблемах со здоровьем.

— Понятия не имею, собираются ли они перенести наш бой или искать Робби другого соперника, главное для меня — позаботиться о повреждённой руке, о том, чем я зарабатываю себе на жизнь. Захваты, толчки, броски — всё на этот раз получалось у меня с большим трудом. Мне надо привести себя в надлежащее состояние. В конце концов, я должен вернуть пояс, — цитирует его MMAJunkie.

Из слов экс-чемпиона можно понять, что к бою с таким оппонентом, коим является Лоулер, нужно быть готовым на все сто. И не только физически, но и ментально.

На то, к чему пока не готов Вудли, оказалась готовой целая россыпь бойцов полусредней весовой категории. Британец Даррен Тилл, аргентинец Сантьяго Понзиниббио, а также Майк Перри, Леон Эдвардс, Билал Мухаммад. Неожиданно этот список пополнил и не имеющий контракта с UFC россиянин Александр Шлеменко. На своей страничке в "Инстаграме" Шторм обратился к Дане Уайту.

— Я слышал, что Робби Лоулеру нужен соперник на 29 июня. Я готов. Робби и Дана Уайт могут проконсультироваться у Гегарда Мусаси — он подтвердит, что бой со мной для Робби будет весёлым, — написал он.

Сложно представить, что глава UFC проникнется этой идеей и действительно даст омичу бой со своим топом. С другой стороны, Шлеменко небезызвестный в США, владевший поясом организации Bellator. Но, по мнению многих экспертов и фанатов ММА, лучшие годы карьеры Шторма остались позади и уходить в лучшую лигу планеты надо было гораздо раньше, лет эдак пять назад. И с этим сложно поспорить.

Но чего у Александра не отнять, так это бесконечной жажды вражды в клетке и несгибаемого характера. Возможно, именно на эти качества и обратит своё внимание Уайт, но вряд ли это случится именно 29 июня…