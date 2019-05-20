"Краснодар" объявил о трансфере бразильского футболиста

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"Краснодар" объявил о трансфере бразильского футболиста

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Фото © Vítor Parente / Kapta+

Краснодарский клуб подписал трудовое соглашение с 23-летним опорным полузащитником сроком на пять лет.

Официальный сайт "Краснодара" сообщил о переходе бразильского футболиста Кайо из португальской команды "Санта-Клара". С игроком был подписан долгосрочный контракт на пять лет.

К "быкам" бразилец присоединится в июне на сборах.

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