"Краснодар" объявил о трансфере бразильского футболиста

Официальный сайт "Краснодара" сообщил о переходе бразильского футболиста Кайо из португальской команды "Санта-Клара". С игроком был подписан долгосрочный контракт на пять лет.
⚡️Ряды «Краснодара» пополнит бразилец Кайо.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 мая 2019 г.
«Краснодар» и португальский клуб «Санта-Клара» согласовали детали трансфера опорного полузащитника Кайо.
В настоящее время с футболистом подписан долгосрочный личный контракт сроком на 5 лет.
Фото: @GettyImages pic.twitter.com/IsGWPeSATK
К "быкам" бразилец присоединится в июне на сборах.
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