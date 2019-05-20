"Краснодар" объявил о трансфере бразильского футболиста

Краснодарский клуб подписал трудовое соглашение с 23-летним опорным полузащитником сроком на пять лет.

Официальный сайт "Краснодара" сообщил о переходе бразильского футболиста Кайо из португальской команды "Санта-Клара". С игроком был подписан долгосрочный контракт на пять лет.

⚡️Ряды «Краснодара» пополнит бразилец Кайо.



«Краснодар» и португальский клуб «Санта-Клара» согласовали детали трансфера опорного полузащитника Кайо.



В настоящее время с футболистом подписан долгосрочный личный контракт сроком на 5 лет.



Фото: @GettyImages pic.twitter.com/IsGWPeSATK — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 мая 2019 г.

К "быкам" бразилец присоединится в июне на сборах.