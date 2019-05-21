По стопам Хабиба: Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев близки к большим боям

Российские бойцы Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев близки к самым важным и громким поединкам в своей карьере в рамках организации UFC. По неподтверждённым источникам, оба бойца проведут свои следующие бои против топовых соперников.

Как предполагал Лайф, следующим соперником бойца полулёгкой весовой категории Забита Магомедшарипова (17-1-0) может стать экс-претендент на титул чемпиона UFC Брайан Ортега (14-1-0). "Дагестанский Брюс Ли" на особом счету в компании, он очень зрелищен и, несмотря на скромность и незнание английского языка, — его любят фанаты смешанных единоборств за океаном.

Забит провёл в UFC пять поединков, продемонстрировав стопроцентный результат, и при этом трижды забрал бонус "Лучшее выступление вечера". Победа над таким соперником, как Брайан Ортега, по идее, должна сделать дагестанского феномена претендентом номер один, но в дивизионе есть ещё один яркий проспект Александр Волкановски, намедни остановивший легендарного бразильского бойца Жозе Алду. Именно в бою с ним и определится следующий претендент на встречу с пока действующим чемпионом Максом Холлоуэем, которому для начала надо будет подтвердить свой золотой статус в битве с опытным Фрэнки Эдгаром 27 июля.

Одноклубник и соратник чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев (17-1-0) близок к супербою против Эдсона Барбозы (20-7-0). Дагестанский легковес идёт на серии из пяти поединков, и для рывка в рейтинге UFC ему необходима победа над кем-то из топов. Бразильский ударник как нельзя кстати подходит на эту роль.

Эдсон — большое имя в организации, имеет ключевые победы над многими топами, а главное — стилистически удобен для Махачева. Бой Хабиба против Барбозы в декабре 2017 года наглядно продемонстрировал, как можно побеждать у яркого южноамериканского ударника. Но согласен ли будет бразилец на бой с заведомо сильным, но при этом находящимся далеко позади в рейтинге UFC соперником?