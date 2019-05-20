Спасение Головина и седьмой подряд титул "Баварии". Обзор футбольного Евротура

"Бавария" в самом последнем туре наконец-то добыла желанное чемпионство, и теперь вопрос с титулами в пятёрке лучших европейских чемпионатов окончательно закрыт. Остаётся всего пара интриг: кто займёт еврокубковые места в Италии и спасётся ли от вылета "Монако". Лайф — о главном в европейском футболе.

Германия. "Бавария" забирает чемпионство

Перед последним туром чемпионата Германии шансы на победу в турнире были у двух команд: "Баварии" и "Боруссии". Оба клуба хоть и выдавали мощные победные серии, но и периодически спотыкались весь сезон, в том числе и на финише чемпионата. В итоге оба коллектива сохранили шансы на титул до последнего матча.

"Боруссии" нужна была собственная победа и осечка "Баварии". Мюнхенцев же интересовал только их собственный матч с "Айнтрахтом". И они его уверенно выиграли, завоевав седьмое чемпионство подряд. Забили даже Роббен и Рибери, которые попрощались с клубом после 10 и 12 лет в команде соответственно.

"Боруссия" тоже свой матч выиграла, но, к сожалению для дортмундцев, это уже мало кого интересовало.

В итоге "Бавария" — чемпион, "Боруссия" вторая, "Лейпциг" замыкает пьедестал почёта.

Франция. Головин спасает "Монако"

"Монако" до сих пор не обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, хотя до конца чемпионата остался всего один матч. Однако сейчас турнирная ситуация монегасков выглядит лучше, и всё благодаря Александру Головину.

Полузащитник сборной России в матче с "Амьеном" — принципиальным соперником в борьбе за выживание — выдал шикарный перформанс. Сначала Александр с углового подал точно на голову Фалькао, который открыл счёт в матче. А в самой концовке Головин снял все вопросы о победителе, пролетев с мячом почти с центра поля и отправив его точно в ворота.

Благодаря этой победе "Монако" обошёл "Амьен" в таблице и поднялся на шестнадцатое место. Однако риск свалиться в зону стыковых матчей ещё присутствует, поэтому монегаскам обязательно нужно удачно провести последнюю игру чемпионата Франции против "Ниццы".

Испания, Италия. Рекорды Месси и интрига в Серии А

Чемпионат Испании официально завершён, и в последнем туре случилось несколько знаменательных событий.

"Барселона" не выиграла, но Месси сделал дубль, доведя бомбардирский счёт до 36 голов. Он в шестой раз забил за "Барсу" более 50 голов в сезоне. И в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги — это повторение рекорда.

"Реал" завершил кошмарный сезон поражением. Впервые за 20 лет мадридцы проиграли 12 матчей в чемпионате страны.

"Хетафе" не удалось сотворить сенсацию. "Валенсия" перед последним туром заняла четвёртую строчку, дающую право играть в ЛЧ, и в итоге её не отдала.

В Италии перед последним туром до сих пор непонятно, кто будет выступать в еврокубках в будущем сезоне. "Аталанта", "Интер", "Милан" и "Рома" находятся всего в трёх очках, и в заключительном туре всё может измениться. Да и "Торино" с "Лацио" очень рядом. Возможны очень неожиданные перестановки.

А пока внизу идёт возня, "Ювентус" уже отпраздновал чемпионство грандиозной вечеринкой на своём стадионе.