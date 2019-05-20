Адвокат Мамаева обжаловал приговор суда

Вслед за защитой Александра Кокорина адвокаты Павла Мамаева также подали апелляционную жалобу на приговор суда.
— Я подал апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда, — сказал ТАСС адвокат Игорь Бушманов.
При этом и сторона государственного обвинения также не согласилась с оглашённым приговором. Каждый из участников процесса считает его несправедливым: защита — слишком жёстким, обвинение — слишком мягким.
Напомним, что 8 мая Пресненский суд приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили год и пять месяцев.
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