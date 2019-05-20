Адвокат Мамаева обжаловал приговор суда

Апелляционные жалобы на приговоры Пресненского районного суда Москвы подали все стороны.

Вслед за защитой Александра Кокорина адвокаты Павла Мамаева также подали апелляционную жалобу на приговор суда.

— Я подал апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда, — сказал ТАСС адвокат Игорь Бушманов.

При этом и сторона государственного обвинения также не согласилась с оглашённым приговором. Каждый из участников процесса считает его несправедливым: защита — слишком жёстким, обвинение — слишком мягким.

Напомним, что 8 мая Пресненский суд приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили год и пять месяцев.