Головин вошёл в сборную тура чемпионата Франции

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Головин вошёл в сборную тура чемпионата Франции

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Российский полузащитник единственный из своей команды был отмечен ведущим спортивным изданием.

Отличная игра Александра Головина в матче с "Амьеном" не осталась без внимания французской прессы. Ведущее спортивное издание страны L’Équipe включило игрока "Монако" в символическую сборную тура. Он стал единственным игроком монегасков, который попал в престижный список. Игру Головина оценили на семь баллов из десяти.

Напомним, Головин забил гол и сделал результативную передачу в игре "Монако" — "Амьен", что позволило его клубу одержать победу и укрепить свои позиции в борьбе за сохранение прописки в элитном французском дивизионе.

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