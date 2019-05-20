Головин вошёл в сборную тура чемпионата Франции

Российский полузащитник единственный из своей команды был отмечен ведущим спортивным изданием.

Отличная игра Александра Головина в матче с "Амьеном" не осталась без внимания французской прессы. Ведущее спортивное издание страны L’Équipe включило игрока "Монако" в символическую сборную тура. Он стал единственным игроком монегасков, который попал в престижный список. Игру Головина оценили на семь баллов из десяти.

👉 Golovin intègre l'Equipe type de la J37 de Ligue 1 Conforama 👏 pic.twitter.com/9D1GzadiEt — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 20 мая 2019 г.

Напомним, Головин забил гол и сделал результативную передачу в игре "Монако" — "Амьен", что позволило его клубу одержать победу и укрепить свои позиции в борьбе за сохранение прописки в элитном французском дивизионе.