"Спартак" купит вратаря "Арсенала"

Голкипер Михаил Левашов должен оказаться в московском клубе до конца текущего месяца.

Московский "Спартак" собирается усилить состав голкипером тульского "Арсенала" Михаилом Левашовым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, вратарь перейдёт в стан красно-белых до конца мая и подпишет контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера — один миллион евро.

Михаилу Левашову 27 лет, он выступает за тульский "Арсенал", экс-тренер которого, Олег Кононов, сейчас как раз возглавляет "Спартак". В этом сезоне в воротах москвичей успели поиграть три голкипера: Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко.

"Спартак" перед последним туром РПЛ занимает четвёртое место в таблице, "Арсенал" — шестое.