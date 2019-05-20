"Спартак" купит вратаря "Арсенала"

Читайте также

"Спартак" купит вратаря "Арсенала"

647

Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Голкипер Михаил Левашов должен оказаться в московском клубе до конца текущего месяца.

Московский "Спартак" собирается усилить состав голкипером тульского "Арсенала" Михаилом Левашовым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, вратарь перейдёт в стан красно-белых до конца мая и подпишет контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера — один миллион евро.

Михаилу Левашову 27 лет, он выступает за тульский "Арсенал", экс-тренер которого, Олег Кононов, сейчас как раз возглавляет "Спартак". В этом сезоне в воротах москвичей успели поиграть три голкипера: Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко.

"Спартак" перед последним туром РПЛ занимает четвёртое место в таблице, "Арсенал" — шестое.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×