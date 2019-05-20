"Краснодар" прощается с двумя легионерами

Шарль Каборе и Маурисио Перейра покидают клуб. У болельщиков будет возможность пообщаться с ними на открытой тренировке.

"Краснодар" объявил об уходе из клуба двух легионеров: уругвайского хавбека Маурисио Перейры и полузащитника из Буркина-Фасо Шарля Каборе. Болельщики смогут задать им вопросы на открытой тренировке, которая состоится 22 мая, сообщается на официальном сайте клуба.

Каборе играл за "Краснодар" с 2015 года, Перейра — с 2013-го.

"Краснодар" перед последним туром РПЛ занимает в турнирной таблице третье место. Команда Мурада Мусаева уже обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, она сыграет в этом турнире впервые в своей истории.