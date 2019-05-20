Сборная Франции по хоккею проиграла британцам на ЧМ и покинула элитный дивизион

На чемпионате мира в Словакии сборная Великобритании в овертайме со счётом 4:3 победила французов, проигрывая по ходу матча 0:3.

Сборная Франции по хоккею покидает элитный дивизион, уступив в последнем матче на турнире Великобритании — 3:4 ОТ.

В первом периоде команды голов не забили. К середине второго игрового отрезка французы усилиями Энтони Реша (дубль) и Флорьяна Шакиашвили создали себе хороший задел в счёте — 3:0. Однако британцы ещё до второго перерыва забросили две шайбы, а в начале третьего счёт сравняли. Авторами голов стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер.

Победу сборной Великобритании в овертайме принёс Бен Дэвис.

ICYMI: Just call Ben Davis HERO because his #overtime goal for @TeamGBicehockey keeps the team at the top level! #IIHFWorlds



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Таким образом, сборная Великобритании поднимается на седьмое место в группе А, которое позволяет сохранить прописку в элитном дивизионе. Французы опускаются на последнее, восьмое место и покидают элиту.

В параллельном матче сборная Швеции в напряжённом матче со счётом 5:4 переиграла латвийцев. После этого поражения сборная Латвии лишилась шансов на попадание в четвертьфинал чемпионата мира.

Чемпионат мира. Групповая стадия.

Франция — Великобритания — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

Швеция — Латвия — 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)