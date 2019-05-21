Великобритания и Италия выжили! Обзор ЧМ по хоккею

В битвах аутсайдеров прописку в элитном дивизионе сохранили сборные Великобритании и Италии.

Франция — Великобритания — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

На чемпионате мира в Словакии подходят к концу матчи группового этапа. Игры за выживание в элите получились сверхнапряжёнными.

Сборная Франции покидает элиту чемпионата мира, проиграв в решающей игре за выживание британцам. Сложно было поверить, что Великобритания, проигрывая к середине второго периода 0:3, сумеет вытащить матч и сохранить прописку среди сильнейших команд. Однако парни с родины футбола нашли в себе силы перевернуть игру с ног на голову и героически одержали первую победу на этом чемпионате мира. Победную шайбу в овертайме забросил Бен Дэвис.

Швеция — Латвия — 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Сборная Латвии потеряла даже теоретические шансы выйти в четвертьфинал турнира, проиграв шведам в своём предпоследнем матче группового этапа. Игра получилась боевой. Латвийцы отчаянно сражались, трижды сравнивая счёт по ходу матча. В третьем периоде команда Боба Хартли даже повела в счёте, но удержать преимущество не смогла. При счёте 4:4 в концовке основного времени матча латвийцы сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Таким образом они пытались победить в основное время и заработать три балла. Шведы воспользовались отчаянным ходом главного тренера латвийцев и забросили пятую шайбу в пустые ворота. Хет-трик в составе сборной Латвии оформил Робертс Букартс.

Австрия — Италия — 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)

В игре австрийцев с итальянцами решалась судьба второй команды, которая на пару с Францией должна была покинуть лигу сильнейших. Матч оправдал ожидания болельщиков. Напряжение присутствовало до самого конца игры. Основное и добавочное время не выявили победителя. Всё решили послематчевые буллиты, в которых точнее оказались итальянцы. Они-то и остаются в элитном дивизионе.

Канада — Дания — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Сборная Канады ожидаемо легко расправилась с датчанами, забросив уже в первом периоде три шайбы. Ещё не понятно, с какого места "кленовые листья" начнут игры на вылет. Впереди у канадцев принципиальная игра с американцами. Датчане же, в свою очередь, уже никаких турнирных задач не решают. От вылета из элиты они себя обезопасили, набрав пять очков, да и в четвертьфинал им уже было не попасть. Поэтому, как ни странно, эта игра была важна для канадцев, которую они с лёгкостью и выиграли. Дубль оформил нападающий Сэм Райнхарт.

Турнирное положение команд