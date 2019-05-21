Великобритания и Италия выжили! Обзор ЧМ по хоккею

Франция — Великобритания — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)
На чемпионате мира в Словакии подходят к концу матчи группового этапа. Игры за выживание в элите получились сверхнапряжёнными.
Сборная Франции покидает элиту чемпионата мира, проиграв в решающей игре за выживание британцам. Сложно было поверить, что Великобритания, проигрывая к середине второго периода 0:3, сумеет вытащить матч и сохранить прописку среди сильнейших команд. Однако парни с родины футбола нашли в себе силы перевернуть игру с ног на голову и героически одержали первую победу на этом чемпионате мира. Победную шайбу в овертайме забросил Бен Дэвис.
Pure. Joy. @TeamGBicehockey #IIHFWorlds pic.twitter.com/wBSIfrLxtt— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2019 г.
Швеция — Латвия — 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)
Сборная Латвии потеряла даже теоретические шансы выйти в четвертьфинал турнира, проиграв шведам в своём предпоследнем матче группового этапа. Игра получилась боевой. Латвийцы отчаянно сражались, трижды сравнивая счёт по ходу матча. В третьем периоде команда Боба Хартли даже повела в счёте, но удержать преимущество не смогла. При счёте 4:4 в концовке основного времени матча латвийцы сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Таким образом они пытались победить в основное время и заработать три балла. Шведы воспользовались отчаянным ходом главного тренера латвийцев и забросили пятую шайбу в пустые ворота. Хет-трик в составе сборной Латвии оформил Робертс Букартс.
EMPTY NETTER FOR @Trekronorse— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2019 г.
seals it with 33.5 seconds to go and ends @lhf_lv's #IIHFWorlds Quaterfinals dream.
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Австрия — Италия — 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)
В игре австрийцев с итальянцами решалась судьба второй команды, которая на пару с Францией должна была покинуть лигу сильнейших. Матч оправдал ожидания болельщиков. Напряжение присутствовало до самого конца игры. Основное и добавочное время не выявили победителя. Всё решили послематчевые буллиты, в которых точнее оказались итальянцы. Они-то и остаются в элитном дивизионе.
Pure elation on the @fisg_it bench after the shootout winner #IIHFWorlds pic.twitter.com/SHMwlQijGj— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2019 г.
Канада — Дания — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Сборная Канады ожидаемо легко расправилась с датчанами, забросив уже в первом периоде три шайбы. Ещё не понятно, с какого места "кленовые листья" начнут игры на вылет. Впереди у канадцев принципиальная игра с американцами. Датчане же, в свою очередь, уже никаких турнирных задач не решают. От вылета из элиты они себя обезопасили, набрав пять очков, да и в четвертьфинал им уже было не попасть. Поэтому, как ни странно, эта игра была важна для канадцев, которую они с лёгкостью и выиграли. Дубль оформил нападающий Сэм Райнхарт.
2-0 @HC_Men @jaredmccann19 rips one home against @DKIshockey #CANDEN #IIHFWorlds @penguins pic.twitter.com/E0JJWjkQeu— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2019 г.
Турнирное положение команд
What. A. Day.@TeamGBicehockey wins to stay in the #IIHFWorlds for 2020, while @leijonat continues to lead Group A after Day 11, with one more day of the preliminary round to go.— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2019 г.
All standings > https://t.co/uHskUNsgsr pic.twitter.com/O4ZwzyLhBv
Italy! 🇮🇹 @fisg_it is sticking around for 2020 after unofficial relegation-avoidance-day at #IIHFWorlds, while @russiahockey_en still commands Group B.— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2019 г.
The preliminary round ends Tuesday.
All standings > https://t.co/uHskUNsgsr pic.twitter.com/xIm1v33TlT
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