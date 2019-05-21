"Арсенал" заявил, что Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

На официальном сайте канониров опубликовали заявление относительно неучастия армянского футболиста в решающем матче еврокубка, который состоится в Азербайджане.

Лондонский "Арсенал" заявил, что армянский футболист Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы по не спортивной причине.

— Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в финале, но после обсуждения этого вопроса с ним лично и его семьёй мы договорились, что он не примет участия. Мы написали в УЕФА, выражая нашу глубокую обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации. Генрих является ключевым игроком, и это большая потеря для нас. Нам очень жаль, что игрок пропустит крупный европейский финал из-за таких обстоятельств. Такое случается очень редко в карьере футболиста, — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Азербайджан, несмотря на напряжённые отношения с Арменией, готов гарантировать безопасность футболисту во время его визита в Баку.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. "Арсенал" поборется за еврокубок с "Челси".