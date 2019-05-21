Мадридский "Атлетико" интересуется защитником сборной России

Марио Фернандес может стать заменой испанцу Хуанфрану, который покидает столичный клуб.

ЦСКА не сможет попасть в Лигу чемпионов, из-за чего недополучит большую денежную сумму. На этой почве регулярно появляются слухи о продаже ключевых игроков. Защитником Марио Фернандесом активно интересуется "Зенит", теперь подключился и мадридский "Атлетико".

— Могу подтвердить интерес со стороны "Атлетико" к Марио. Пока больше ничего сказать не могу, — прокомментировал sport24 агент игрока Жорже Машаду.

Кроме того, слухи связывают Фернандеса с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Барселоной", "Баварией" и "Челси".

По данным портала transfermarkt.com, трансферная стоимость 28-летнего игрока обороны оценивается в 26 миллионов евро.