Загитова стала фигуранткой дела за езду без прав

Олимпийской чемпионке грозит административный штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

В ГИБДД Удмуртии изучили запись с Алиной Загитовой, управляющей автомобилем. Фигуристке на тот момент было 16 лет, и она была не пристёгнута ремнём безопасности. Теперь штраф для спортсменки становится реальнее.

— В связи с тем, что административное законодательство у нас предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения с 16 лет, 13 мая сотрудниками госавтоинспекции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начато административное расследование, — заявил начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин в программе "Вести. Удмуртия" .

Ранее Лайф сообщал, что Алине Загитовой грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за езду без прав. Видео фигуристка выложила в своём инстаграме.