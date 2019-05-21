Сборная России разгромила шведов на ЧМ и в четвертьфинале сыграет с США

В первом периоде сборная Швеции переиграла российскую команду. Шведы больше владели шайбой, чаще бросали. Россияне дважды оставались в меньшинстве, что не могло не сказаться на игре подопечных Ильи Воробьёва. На восьмой минуте первого периода сборная Швеции открыла счёт. Андрей Василевский не смог среагировать на бросок Габриэля Ландескога — 0:1.
It's 1-0 @Trekronorse with this skillful @GabeLandeskog92 re-direction against @russiahockey_en at #IIHFWorlds #SWERUS @Avalanche— IIHF (@IIHFHockey) 21 мая 2019 г.
More game highlights >https://t.co/LZ0SQWyVuE pic.twitter.com/LqxYl2l6xl
На второй период вышла совершенно другая сборная России, та, которую мы лицезрели на протяжении всего группового турнира. Россияне просто уничтожили шведов, забросив шесть безответных шайбы. На первой минуте второго отрезка игры Никита Гусев выдал пас-конфетку на Артёма Анисимова, а тот, в свою очередь, не подвёл — 1:1!
Artyom Anisimov ties the game 1-1 for @russiahockey_en with @Trekronorse at #IIHFWorlds #SWERUS @NHLBlackhawks pic.twitter.com/iMcKJALNa7— IIHF (@IIHFHockey) 21 мая 2019 г.
А ещё через три минуты сборная России вышла вперёд: Евгений Дадонов удачно подправил шайбу после броска Михаила Сергачёва — 2:1.
Как это было — гол Дадонова #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/sGj7s8kVMt— Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2019 г.
В середине периода Александр Овечкин мощным броском с кистей увеличил преимущество "Красной машины" — 3:1.
Full speed rush, world-class finish for @ovi8 to make it 3-1 @russiahockey over @Trekronorse in the second period at #IIHFWorlds #SWERUS @Capitals pic.twitter.com/r0OvK9MvLA— IIHF (@IIHFHockey) 21 мая 2019 г.
За пять минут до второго перерыва Кирилл Капризов забил свой первый гол на турнире — 4:1.
Первый гол Капризова на этом чемпионате #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/ugrr9JZ1Us— Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2019 г.
Следом, в течение минуты, Михаил Григоренко с Евгением Малкиным довели счёт до неприличного — 6:1!
Или гол Малкина — да, у нас сегодня разнообразная программа #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/ZpEpiaoPGg— Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2019 г.
После шикарного второго периода в исполнении сборной России заключительный отрезок игры превратился в формальность. Но шведы не собирались просто так сдаваться и за восемь минут до финальной сирены одну шайбу отыграли — отличился Вильям Нюландер. Буквально сразу же россияне ответили голом Дмитрия Орлова — 7:2. Под занавес матча сборная Швеции забила два уже ничего не решающих гола — 7:4.
Сборная России выиграла все семь матчей и завершает групповой этап с 21 очком на первом месте.
В параллельном матче сборная Канады со счётом 3:0 победила американцев. Таким образом, в четвертьфинале чемпионата мира 23 мая россияне сыграют со сборной США.
Чемпионат мира. Групповая стадия
Швеция — Россия — 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)
Канада — США — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
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