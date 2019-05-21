Сборная России разгромила шведов на ЧМ и в четвертьфинале сыграет с США

Сборная России на чемпионате мира в Словакии в последнем матче группового этапа со счётом 7:4 одержала волевую победу над Швецией.

В первом периоде сборная Швеции переиграла российскую команду. Шведы больше владели шайбой, чаще бросали. Россияне дважды оставались в меньшинстве, что не могло не сказаться на игре подопечных Ильи Воробьёва. На восьмой минуте первого периода сборная Швеции открыла счёт. Андрей Василевский не смог среагировать на бросок Габриэля Ландескога — 0:1.

На второй период вышла совершенно другая сборная России, та, которую мы лицезрели на протяжении всего группового турнира. Россияне просто уничтожили шведов, забросив шесть безответных шайбы. На первой минуте второго отрезка игры Никита Гусев выдал пас-конфетку на Артёма Анисимова, а тот, в свою очередь, не подвёл — 1:1!

А ещё через три минуты сборная России вышла вперёд: Евгений Дадонов удачно подправил шайбу после броска Михаила Сергачёва — 2:1.

В середине периода Александр Овечкин мощным броском с кистей увеличил преимущество "Красной машины" — 3:1.

За пять минут до второго перерыва Кирилл Капризов забил свой первый гол на турнире — 4:1.

Следом, в течение минуты, Михаил Григоренко с Евгением Малкиным довели счёт до неприличного — 6:1!

После шикарного второго периода в исполнении сборной России заключительный отрезок игры превратился в формальность. Но шведы не собирались просто так сдаваться и за восемь минут до финальной сирены одну шайбу отыграли — отличился Вильям Нюландер. Буквально сразу же россияне ответили голом Дмитрия Орлова — 7:2. Под занавес матча сборная Швеции забила два уже ничего не решающих гола — 7:4.

Сборная России выиграла все семь матчей и завершает групповой этап с 21 очком на первом месте.

В параллельном матче сборная Канады со счётом 3:0 победила американцев. Таким образом, в четвертьфинале чемпионата мира 23 мая россияне сыграют со сборной США.

Чемпионат мира. Групповая стадия

Швеция — Россия — 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Канада — США — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)