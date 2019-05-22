Хоккеист Сергей Барбашёв — о битве брата за Кубок Стэнли, ЧМ и успехе Кучерова

Бывший игрок "Сибири" Сергей Барбашёв в интервью Лайфу рассказал о подготовке к новому сезону, успехах брата и об игре своих бывших партнёров по ЦСКА.

— Сергей, минувший сезон ты начинал в ХК "Сибирь", а закончил в новокузнецком "Металлурге", выступающем в ВХЛ. Почему так произошло?

— "Сибирь" неудачно стартовала в сезоне. Был уволен со своего поста главный тренер команды Владимир Юрзинов, который мне доверял, за что ему большое спасибо. После этого меня выставили на драфт отказов. С драфта меня никто не забрал, и по регламенту я должен был ехать в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) — играть за фарм-клуб. Там я и провёл большую часть минувшего сезона.

— "Металлург" неудачно выступил в плей-офф ВХЛ, проиграв в первом раунде "Звезде". Что пошло не так?

— Да, мы полностью провалили первый раунд. Хотя, я считаю, начали мы неплохо, выиграв первую игру, но потом три подряд уступили. Понятно, что все мы хотели пройти как можно дальше, но не получилось. Не хотелось так рано завершать сезон. Чувствовал, что тренерский штаб мне доверяет. Сил и желания играть в хоккей было много, но "Звезда" нас попросту перебегала. К этому мы оказались не готовы.

— У тебя закончился контракт с клубом. Где планируешь играть в следующем сезоне?

— По окончании чемпионата "Кузня" мне сделала квалифицированное предложение, но я однозначно хочу вернуться в КХЛ. Всё-таки у меня статистика по Высшей лиге хорошая (в регулярном чемпионате ВХЛ Барбашёв набрал 36 (17+19) очков за 36 игр. — Прим. Лайфа), и сам я себя игроком ВХЛ не считаю. Всё то, что от меня зависело, я сделал. И очки набирал, и забивал. Сейчас будем работать с агентом. Посмотрим, как всё сложится.

— Ты уже начал подготовку к новому сезону или ещё отдыхаешь?

— У меня 30 апреля закончился контракт с клубом. Две недели мы с супругой отдохнули, и сейчас уже я начал готовиться к следующему сезону. На данный момент работаю с тренером по физической подготовке. Обычно я это делаю в Москве, происходит это так: утром — зал, а вечером — бассейн. И так пять дней в неделю занимаюсь, а в субботу у меня — лёгкий кросс в лесу. В ближайшее время полечу в Америку. Брат мне нашёл там тренера по физподготовке, с кем он занимался непосредственно перед этим сезоном, хочу с ним тоже поработать над физикой. Там я планирую две недели провести и потом вернуться в Россию, в Сочи, где буду тренироваться с двумя специалистами из Швеции и Канады. Поработаем точечно над катанием.

— За финалом Кубка Гагарина следил? Там играла твоя родная команда — ЦСКА.

— Я посмотрел только последние два матча. Там всё было закономерно. ЦСКА был сильнее Омска. Очень рад за Алексея Марченко — он молодец. Мы с ним поддерживаем дружеские отношения.

"Гусев с Кучеровым — просто лучшие на чемпионате мира"

— Смотришь матчи чемпионата мира? Как тебе связка Кучеров — Гусев? Вы же вместе выступали за "Красную Армию" и ЦСКА.

— Да, смотрю, но в основном только игры нашей сборной. С чехами игру смотрел и со швейцарцами. А так, я больше сейчас за НХЛ слежу, где мой брат играет. Что касается Гусева с Кучеровым, то они просто лучшие на чемпионате мира. Здорово играют в умный, комбинационный хоккей. Приятно наблюдать за их игрой. Что один в НХЛ показывает замечательную игру, особенно по этому сезону, что Гусев на протяжении нескольких лет доказывает своё высокое мастерство. Они же ещё в детстве играли вместе в "Белых Медведях". Это два одинаково мыслящих игрока. Им легко играется вместе. Парни понимают друг друга с полуслова. Играют спокойно, держат шайбу, контролируют её, делают острые передачи. Однозначно они дополняют друг друга на льду.

— Твой брат Иван Барбашёв, выступающий за "Сент-Луис", вышел в финал Кубка Стэнли. Поддерживаешь его?

— Да, конечно! Мы регулярно созваниваемся и списываемся. Практически каждую его игру смотрю в плей-офф. Встаю ночью, включаю трансляцию. Здорово они сейчас играют. После Нового года команда встряхнулась и сейчас показывает сильный хоккей.

— Иван какие-то советы спрашивает у тебя по игре?

— Раньше спрашивал, а сейчас уже нет. Ему 23 года, и он играет в сильнейшей лиге мира. У него есть там у кого советы спрашивать. Иван вырос как игрок и сам понимает, что и как нужно делать. Проводит очень хороший сезон. При его игровом времени, где нет большинства, у него хорошая статистика. Он придаёт энергии команде, часто выходит в меньшинстве, играет в тело. При этом может отдать пас и забить.

— Собираешься слетать в Америку на финал Кубка Стэнли, поболеть за брата непосредственно на стадионе?

— Нет, конкретно на финальную серию не полечу. Родители, скорее всего, полетят. А я уже начал готовиться к следующему сезону. У меня здесь свой график, много работы предстоит сделать, чтобы к началу чемпионата быть полностью готовым.