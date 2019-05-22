Боль в Баку. Почему никто не хочет ехать на финал Лиги Европы в Азербайджан?

Финал второго по престижности футбольного еврокубка неожиданно стал проблемой практически для всех его участников. Тренеры жалуются на отдалённость страны и отсутствие инфраструктуры, болельщики — на дорогие билеты. А один из клубов вынужден не брать с собой армянского футболиста по соображениям безопасности. Лайф объясняет, почему УЕФА зашёл слишком далеко в попытке расширить границы.

"Мне очень больно" — так армянский футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян описал эмоции от решения не ехать в Баку на финал Лиги Европы. К счастью для Генриха, в его коллекции уже есть такой кубок — в 2017 году он выиграл его с "Манчестер Юнайтед". И в том же 2017-м было принято решение о проведении финала Лиги Европы 2019 года в Баку. Тогда вряд ли кто-то думал, что это решение обернётся настолько большой проблемой.

Первым панику поднял главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Его команде в Баку ехать не придётся, но немец знает, о чём он говорит: в прошлом финале ЛЧ мерсисайдцы играли в Киеве, и, по мнению Клоппа, ситуации похожи. Немец назвал решение о проведении финала Лиги Европы в столице Азербайджана безответственным выбором. И аргументировал свои слова.

— Что касается Мадрида, думаю, очевидно, что всё невероятно дорого, но, по крайней мере, он не в другой части света, в отличие от Баку. Я думаю, что проводить там финал — это достаточно забавно. Не знаю, что эти ребята, которые принимают такие решения, ели на завтрак, потому что они делают такое, — негодовал Клопп.

Баку... Я понятия не имею, как туда добираться. Нет вообще никакой ясности. Решения о проведении финалов должны быть гораздо более обоснованными и логичными. Это безответственно. Я не знаю, как они принимают такие решения Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня

Многим высказывания Клоппа показались популистскими, поскольку в своём спиче он забросил в одну песочницу Россию, Украину и Азербайджан. Но посыл немца был вполне ясен: командам и, что важнее, фанатам из Западной Европы добираться в Восточную проблематично, а клубы из этой самой Восточной до финала дойдут вряд ли.

Тезис спорный, учитывая, что относительно недавно Кубок УЕФА (прежнее названии Лиги Европы) выигрывали ЦСКА, "Зенит", "Шахтёр", а "Днепр" играл в финале и вовсе в 2015 году. Но основную мысль все уловили: Баку не очень-то подходит для проведения финала еврокубка.

В Баку в последние годы успешно проходят крупные спортивные соревнования:

чемпионата Европы U17;

Кубка мира по футболу U-17;

финала Кубка UEFA по футзалу;

Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Но внезапно выяснилось, что именно к финалу Лиги Европы азербайджанская столица готова не до конца. Дело в том, что фанатам "Арсенала" и "Челси", которые сыграют в финале, выделят всего по шесть тысяч билетов (для сравнения финалистам Лиги чемпионов дали по семнадцать тысяч билетов). И это при вместимости стадиона почти в 70 тысяч человек. Конечно, английские фанаты возмущены ситуацией, а объяснение кроется в пропускной способности города.

Количество фанатов может не совпадать с количеством транспорта и отелей, где может быть недостаточное количество мест. Всё это может привести к тому, что на стадионе останутся пустые места. Поэтому мы выделили столько билетов фанатам клубов Главный по продажам в УЕФА Гийом Сабран Фото: © uefa.com

УЕФА определил так: аэропорт Баку сможет принять пятнадцать тысяч человек. По шесть тысяч человек — это фанаты "Арсенала" и "Челси", ещё 3 тысячи — гости. "Предлагать больше билетов без уверенности, что люди доберутся до Баку, было бы безответственно", — заявляет организация в медиарелизе. То есть, по сути, остальные 55 тысяч, которые должны попасть на стадион, это ВИП-персоны, специальные гости и... местные жители. А как же нейтральные фанаты, которые, например, захотят слетать на финал из Москвы? Из логики УЕФА выходит, что делать это можно на свой страх и риск, ожидая потенциального коллапса в аэропорту азербайджанской столицы.

Одно дело — купить билет на саму игру, другое — добраться из Лондона в Баку. Стадионы "Арсенала" и "Челси" находятся всего в тринадцати километрах друг от друга, однако, чтобы увидеть игру любимых команд в финале Лиги Европы, фанатам придётся преодолеть целых четыре тысячи километров. И ладно, если бы всё было так просто: купил билет да полетел. Прямой рейс между Лондоном и Баку — всего один, и билеты на него на нужные даты давно разобраны. Поэтому приходится чем-то жертвовать. Либо временем, добираясь почти сутки с помощью четырёх авиакомпаний. Либо деньгами, выбрасывая сумасшедшие суммы.

И это ещё не считая заморочек вроде азербайджанской визы для членов Европейского союза. А вот проблема с проживанием — это меньшее из зол. В Баку ситуация намного благоприятнее Мадрида, где пройдёт финал Лиги чемпионов, и приемлемый вариант за объективно небольшие деньги подобрать можно без проблем. Например, вот такое место в хостеле с включённым завтраком обойдётся менее чем в тысячу рублей за две ночи.

Но самая скандальная ситуация вокруг финала Лиги Европы — это участие, а точнее неучастие в матче армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна. Дело в том, что Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха: каждая из стран считает, что эта территория принадлежит ей. В связи с этим отправлять Мхитаряна в Баку — это подливание масла в огонь.

МИД Азербайджана выступил с официальным заявлением, что препятствовать участию полузащитника никто не будет. Однако сам он совместно с семьёй и клубом принял решение пропустить финал.

— Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с Мики и его семьей мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой. Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути к финалу, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения, — говорится в заявлении "Арсенала".

Мхитарян ранее уже пропускал игру "Арсенала" с "Карабахом" и матч "Боруссии" с "Габалой". Дело в том, что Генрих в своё время посещал территорию Нагорного Карабаха без официального разрешения от Министерства иностранных дел Азербайджана. В стране ему уже угрожали арестом, поэтому опасения Мхитаряна можно назвать логичными. Даже учитывая гарантии безопасности со стороны представителей власти, кто может быть уверенным, что радикально настроенные азербайджанцы не учинят какую-нибудь не самую приятную акцию?

Такие матчи случаются редко в карьере каждого игрока. И хочу признаться, что мне очень больно, что я не смогу принять участие в финале турнира. Буду переживать и поддерживать свою команду. Давайте возьмём этот трофей Генрих Мхитарян Фото: © Instagram/micki_taryan

Сейчас уже точно известно, что Мхитарян в Баку не приедет. Он не является лучшим бомбардиром или ассистентом "Арсенала" в этом розыгрыше турнира, но одним из лучших игроков — да. По данным авторитетного портала Whoscored, Мхитарян — четвёртый в "Арсенале" по средней оценке за игру в этой ЛЕ.

Поэтому отсутствие такого футболиста — серьёзная проблема для команды. Но её бы не случилось, проводись финал Лиги Европы в любой другой стране Старого Света. Действительно дико и жутко, что подобная ситуация складывается в XXI веке, и ещё грустнее от того, что сейчас её уже никак не решить. Но можно было подумать об этом заранее!

Лозунг "Спорт вне политики!" в свете обсуждения ситуации с Мхитаряном приобрёл саркастичный оттенок, потому что это самое прямое вмешательство политической обстановки в спортивное мероприятие. Да, по факту выходит так, будто Генрих сам отказался участвовать в финале, хотя формально ему позволили это сделать. Но реальные основания для принятия футболистом и клубом такого решения отбрасывать в сторону никак нельзя.

Стремление УЕФА расширить границы понятно и особенно приятно для стран, чьи клубы не слишком блещут в Европе, — это ведь возможность увидеть большой футбол у себя дома. Однако, когда аэропорт не может принять нужное количество людей, а игроки и болельщики из конкретных стран не смогут увидеть грандиозное футбольное событие, наверное, что-то идёт не так. Российские и украинские клубы в жеребьёвках уже достаточно давно разводят по разным углам, видимо, пора придумать специальный механизм, чтобы и таких ситуаций, как с бакинским финалом ЛЕ, больше не было.

Причём вдвойне обидно, что страдает в этой ситуации Баку — современный европейский мегаполис, в который можно приехать и просто так, без финала еврокубка. И если проблемы с аэропортом можно было бы решить дополнительными рейсами или ещё какими-то специальными логистическими мерами, то политическое вмешательство так просто не исчезнет, но отвечать за то, что один из участников финала теряет важного футболиста без объективной на то причины, никто не будет. Может, не так уж неправ был Клопп, говоря о безответственном выборе?