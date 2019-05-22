Агент рассказал о конфликте Сёмина с Игорем Денисовым

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о конфликте капитана "Локомотива" Игоря Денисова, который известен своим сложным характером, и главного тренера Юрия Сёмина.

— В любом клубе бывает смена поколений, и если молодой ни в чём не уступает более опытному игроку, то тренер всегда сделает ставку на подрастающее поколение. Это Игорю и не понравилось, — цитирует Сафонова Sportbox.ru. — Следующий сезон он проведёт в новом клубе. Это рабочие моменты, которые случаются каждый год.

Ранее СМИ сообщили, что Денисов не приходит на тренировки и намерен сменить клуб.