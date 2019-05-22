"Краснодар" приобрёл ещё одного легионера

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"Краснодар" приобрёл ещё одного легионера

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Фото: © twitter.com/@FCKrasnodar

"Быки" договорились с голландским клубом "ПЕК Зволле" о переходе 24-летнего атакующего полузащитника Юнеса Намли.

"Краснодар" объявил о трансфере датского футболиста марокканского происхождения Юнеса Намли из "ПЕК Зволле". Трудовое соглашение рассчитано на четыре года. К команде он присоединится в июне.

Ранее "Краснодар" объявил о трансфере бразильского футболиста.

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