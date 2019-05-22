"Краснодар" приобрёл ещё одного легионера

"Краснодар" объявил о трансфере датского футболиста марокканского происхождения Юнеса Намли из "ПЕК Зволле". Трудовое соглашение рассчитано на четыре года. К команде он присоединится в июне.
Добро пожаловать, Юнес!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 мая 2019 г.
Игроком «Краснодара» стал датчанин марокканского происхождения Юнес Намли. 24-летний полузащитник перешел в стан «быков» из голландского «ПЕК Зволле» @PECZwolle.
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Ранее "Краснодар" объявил о трансфере бразильского футболиста.
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