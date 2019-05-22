Треш-ток по-русски. Александр Емельяненко назвал Харитонова "дырявым"

Ранее этим бойцам предложили бой за двадцать миллионов рублей, но согласием пока никто не ответил.

Боец Александр Емельяненко показал, что значит треш-ток по-русски. Он опубликовал видео, в котором оскорбил Сергея Харитонова.

— Посмотрел видео, где Харитон рожать собрался. Я же говорил, что он дырявый. Видимо, кто-то ему уже присунул. Всем хорошего дня и отличного настроения, — говорит Емельяненко в видеозаписи, которую он опубликовал в своём инстаграме.

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев предложил Харитонову и Александру Емельяненко бой за двадцать миллионов.