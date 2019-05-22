Быков: США — тот соперник, который способен создать проблемы сборной России

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал Лайфу предстоящую четвертьфинальную игру национальной команды против американцев.

— Первая промежуточная задача выполнена — мы вышли в четвертьфинал с первого места. В этих играх группового этапа тренерский штаб искал идеальные сочетания пятёрок, троек, пар. Дали возможность вратарям попробовать себя, увидели, наверное, какие-то недостатки, которые нужно сейчас подчистить, и можно начинать четвертьфинал.

Также специалист поделился мнением об игре россиян со шведами в последнем матче группового этапа.

— Сложно сказать, почему наши ребята первый период со шведами начали не столь хорошо, как второй. Может быть, в первом игровом отрезке они вкатывались в игру. Не нужно забывать, что соперник с первых минут матча ещё свежий и полон сил. Думаю, что и подготовка ребят была рассчитана таким образом, чтобы всё шло по нарастающей. Самое главное, что в итоге мы разыгрываемся, идём до конца и выдерживаем темп. В плей-офф внимательная и терпеливая игра будет необходима с первых и до последних секунд матча.

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Ключом к успеху в матче с американцами Быков считает строгую игру в обороне и игровую дисциплину.

— США, безусловно, тот соперник, который способен создать проблемы нашей сборной. У них достаточно интересная молодая команда. У игроков есть опыт выступления в НХЛ. Есть в составе и свои звёздочки. Российской команде очень важно против них сыграть строго в обороне. Как вчера канадцы с американцами играли: очень строго, не дав им забить. Но американцы всё равно создавали моменты и были близки к заброшенной шайбе. Поэтому вот эта дисциплина игровая, которая не приводит к удалениям, очень важна для нашей команды. Наши парни ментально и психологически готовы к таким играм. Если кто-то ставит задачу выйти в плей-офф, то перед нашими ребятами стоит задача выиграть турнир, — сказал Быков.

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