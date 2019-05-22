Бояринцев: Хочется, чтобы Парфёнов второй год подряд сотворил сенсацию

Известный в прошлом футболист, а ныне — главный тренер ивановского "Текстильщика" Денис Бояринцев рассказал о своём фаворите в финале Кубка России.

— Парфёнова застал ещё в "Спартаке", он тогда восстанавливался после тяжелейшей травмы. Дмитрий ко всему основательно подходил. Казалось, у него получится любое дело, за которое возьмётся, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — Буду болеть за Парфёнова в финале Кубка России. Хочется, чтобы он второй год подряд сотворил сенсацию.

Отметим, что финал Кубка России между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом" состоится сегодня в Самаре. Начнётся поединок в 18:30 (мск). Посмотреть эту встречу можно в эфире "Матч ТВ", а также на "РЖД-арене", где установили экран.

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