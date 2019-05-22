Хоккеист Сапрыкин обвинил стюардессу в ложном доносе о дебоше на борту

Российский хоккеист Олег Сапрыкин, которого обвиняют в дебоше на борту самолёта, сам подал жалобу на стюардессу. Спортсмен считает, что бортпроводница совершила заведомо ложный донос, чтобы посадить самолёт.

— В связи с отсутствием состава преступления в возбуждении отказали. В постановлении указано, что реальных действий, направленных на грубое нарушение Сапрыкиным общественного порядка, совершено не было, реальные действия по проникновению в кабину пилотов им не предпринимались, — цитирует ТАСС адвоката хоккеиста Ивана Миронова.

1 января 2019 года рейс Сочи — Москва экстренно сел в Воронеже из-за неспокойной ситуации на борту. По сообщениям экипажа, буйный пассажир устроил дебош и ударил бортпроводницу. Им оказался бывший хоккеист клубов НХЛ и КХЛ Олег Сапрыкин.