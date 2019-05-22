"Локомотив" в рекордный восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

В Самаре завершился финал Кубка России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом". Игра окончилась победой железнодорожников. Единственный мяч на 27-й минуте забил воспитанник клуба Дмитрий Баринов, головой направивший мяч в ближний угол после подачи с угла поля.
📹 Гол Дмитрия Баринова в ворота «Урала».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 мая 2019 г.
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"Локомотив" благодаря победе установил несколько рекордов:
- Клуб выиграл кубок в восьмой раз, больше этого трофей никому не покорялся. У ЦСКА семь побед в кубке.
- Юрий Сёмин выиграл трофей в шестой раз — это рекорд среди тренеров. Валерий Газзаев выиграл с ЦСКА четыре кубка. Олег Романцев со "Спартаком" — три.
- "Локо" третий сезон подряд завершает с трофеем: в 2017-м и в 2019-м железнодорожники выиграли Кубок России, в 2018-м — чемпионат.
"Урал" же второй раз подряд остался без трофея после поражения от того же "Локомотива" в 2017 году. Екатеринбуржцы потеряли шанс попасть в Лигу Европы. Теперь он появляется у команды, которая займёт шестое место в таблице РПЛ. Пока там располагается тульский "Арсенал".
Кубок России, финал.
"Локомотив" — "Урал" — 1:0.
Гол: Баринов 27' (1:0).
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