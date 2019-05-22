МОК выступил за сохранение бокса в программе Олимпиады 2020 года

Международный олимпийский комитет на исполкоме выступил за сохранение бокса в программе Олимпиады 2020 года. Окончательное решение будет принято в июне на сессии МОК в Лозанне.

При этом санкции в отношении Международной ассоциации бокса продлены. Будущее бокса как вида спорта на Олимпийских играх оказалось под вопросом как раз из-за того, что в организации было не всё в порядке с финансированием, управлением, этикой и судейством.

То есть Международная ассоциация бокса лишена признания, но сам вид спорта пока остаётся в программе Олимпиады.