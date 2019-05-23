Билялетдинов, салют и конфетти. Как смотрели матч за Кубок России в Черкизове

Финал Кубка России состоялся в Самаре, но специально для болельщиков "железнодорожников", которые не смогли отправиться на выезд, был организован показ на "РЖД-арене".

Чтобы попасть на стадион в Черкизове нужно было всего лишь зарегистрироваться на сайте и забронировать бесплатные места на южной трибуне. Так сделали 3115 человек. Специально для них перед матчем были организованы фуд-корты, игровые площадки и даже выставили один из Кубков России, с которым можно было сделать фото.

Игру в Черкизове комментировали Роман Нагучев ("Матч ТВ") и экс-игрок "Локо" Динияр Билялетдинов. И несмотря на то что футбол был на огромном экране, а не на поле, фанаты эмоционально переживали за красно-синих, не переставая скандировали кричалки, включали фонарики на телефонах.

И такая активная поддержка помогла подопечным Юрия Сёмина — "Локомотив" завоевал Кубок страны. В Черкизове к торжественному моменту подготовились: был и большой салют, и красно-зелёное конфетти.

"Локомотив" в рекордный восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

Даже Останкинская башня на сутки окрасилась в красно-зелёные цвета по такому событию.

Отметим, что для "Локомотива" это уже восьмой Кубок России в истории (ещё два были завоёваны в период СССР).