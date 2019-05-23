Юрзинов-младший: Матч с США не будет лёгкой прогулкой для сборной России

Бывший тренер "Сибири" Владимир Юрзинов — младший прокомментировал Лайфу предстоящую игру сборной России против американцев на чемпионате мира.

— В начале турнира у нас были соперники, откровенно говоря, не очень сильные, и, я считаю, это было плюсом для сборной России. У нас была возможность проверить игровые связки. Было время на эксперименты, чтобы расставить игроков по своим местам. Потому что к последним матчам был необходим оптимальный состав, с которым сборная России будет играть в плей-офф. Если в начале турнира не забивали Малкин и Овечкин, не всё получалось у других отдельных игроков, то прошло время, и по последним матчам было видно, что все четыре звена работали неплохо, создавали хорошие моменты, забивали важные голы. Несмотря на то что в игре против шведов нам не хватало движения в первом периоде, во втором игровом отрезке мы сумели переломить ход матча и навязать сопернику модель своей игры, закономерно смогли добиться того результата, которого мы хотели и ждали.

Специалист отметил, что матч с американцами не будет лёгкой прогулкой для российской команды.

— Начинается плей-офф, а североамериканские команды на этой стадии преображаются. Это тоже нужно учитывать. Матч с американцами ни в коем случае не будет лёгкой прогулкой для нас. Нужно будет воевать, надо будет сражаться и бороться. Я думаю, что игра будет держать нас в напряжении в течение всех трёх периодов. Американцы — достаточно техничная, молодая команда, которая составлена из игроков НХЛ. Они хорошо играют в пас, но по уровню мастерства и по уровню звёзд мы эту команду превосходим. У американцев не лучшая вратарская линия. Их лидер Патрик Кейн находится не в лучшем своём состоянии. Также получил травму один из ключевых игроков их сборной Дилан Ларкин. Если мы с ними будем играть так, как со шведами во втором периоде, то у нас есть очень хорошие шансы обыграть эту команду. Нам же нужно сохранить тот стиль, которого мы придерживались в игре со сборной Швеции, но, несомненно, надо играть плотнее в обороне и в средней зоне. Всегда есть моменты, над которыми можно работать и их улучшать, — сказал Юрзинов.