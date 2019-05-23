"Акт Хабиба": Орёл "переборол" атлетическую комиссию в США

Хабиб Нурмагомедов "отстоял" своих братьев: ультиматум, выдвинутый действующим чемпионом UFC в адрес руководства компании, сделал своё дело, а это значит, что поединок Орла 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби против Дастина Пуарье состоится! Вместе с Орлом в этот вечер в клетке будут биться Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов.

Этой ночью в Неваде атлетическая комиссия штата рассмотрела вопрос возможности сокращения дисквалификации двух фигурантов массовой драки по итогам турнира UFC 222. Напомним, что ранее представители команды Хабиба Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были отстранены на год от участия в профессиональных боях и вернуться в клетку могли не ранее 6 октября 2019 года.

Хабиб Нурмагомедов решил "побороться" с американской стороной, выдвинув условие UFC, что он примет бой только в том случае, если с ним в одном ивенте будут биться и Зубайра с Абубакаром. Отсутствие главной звезды спорта для мусульманского мира никак не входило в планы президента организации Даны Уайта при экспансии на Ближнем Востоке, и он смог пролоббировать желание Орла в стенах Атлетической комиссии штата Невада.

Срок дисквалификации Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова сокращён на 35 дней, а это значит, что оба бойца смогут принять участие в турнире UFC 7 сентября в Объединённых Арабских Эмиратах, главным событием которого должен будет стать бой за объединение поясов в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье. Браво, Орёл!