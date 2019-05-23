Черчесов вызвал в сборную новичков на матчи с Кипром и Сан-Марино

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Черчесов вызвал в сборную новичков на матчи с Кипром и Сан-Марино

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Фото © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

В окончательную заявку попали Резуан Мирзов, Зелимхан Бакаев и Николай Комличенко.

Сборная России по футболу проведёт игры отборочного турнира Евро-2020 с командами Кипра и Сан-Марино в экспериментальном составе. В частности, из расширенного списка в окончательный вошли форвард чешской "Млада-Болеслав" Николай Комличенко, полузащитники тульского "Арсенала" Резуан Мирзов и Зелимхан Бакаев и вратарь "Ростова" Сергей Песьяков.

Матч против Сан-Марино россияне проведут 8 июня в Саранске, с командой Кипра национальная сборная сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде.

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