Черчесов вызвал в сборную новичков на матчи с Кипром и Сан-Марино

В окончательную заявку попали Резуан Мирзов, Зелимхан Бакаев и Николай Комличенко.

Сборная России по футболу проведёт игры отборочного турнира Евро-2020 с командами Кипра и Сан-Марино в экспериментальном составе. В частности, из расширенного списка в окончательный вошли форвард чешской "Млада-Болеслав" Николай Комличенко, полузащитники тульского "Арсенала" Резуан Мирзов и Зелимхан Бакаев и вратарь "Ростова" Сергей Песьяков.

Итоговый состав @TeamRussia на отборочные матчи ЕВРО-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) 🇷🇺



Подготовка начнётся 30 мая в Новогорске. pic.twitter.com/51ZhEP3h96 — Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2019 г.

Матч против Сан-Марино россияне проведут 8 июня в Саранске, с командой Кипра национальная сборная сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде.