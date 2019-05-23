Даже Черчесов не знает в лицо всех игроков сборной России. А ты?

На матчи с Кипром и Сан-Марино главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал суперэкспериментальный состав. Наставник даже признал, что сам не знает всех игроков в лицо. Лайф предлагает фанатам сборной проверить, смогут ли они отличить Чалова от Комличенко, а Мирзова — от Бакаева.

Песьяков, Петров, Сорокин, Бакаев, Мирзов, Комличенко — Станислав Черчесов показал, что следит абсолютно за всеми российскими футболистами, выступающими как на родине, так и за рубежом. Поэтому главный тренер вызвал экспериментальный состав на матчи с Кипром и Сан-Марино.

При этом главный тренер, рассуждая о перспективах защитника "Урала" Михаила Меркулова, который был в расширенном списке, но не попал в окончательный, дал понять, что знает в лицо не всех.

— Если он пройдёт мимо меня, я его не узнаю — как он выглядит? Но сверху с трибуны вижу, как Меркулов играет, — сказал Черчесов.

А вы сможете узнать новых игроков сборной России?

Черчесов вызвал в сборную новичков на матчи с Кипром и Сан-Марино