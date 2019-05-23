Снять проклятье. Как Квяту наконец-то провести идеальную гонку?

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Снять проклятье. Как Квяту наконец-то провести идеальную гонку?

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Фото © РИА "Новости" / Алексей Куденко

Сезон "Формулы-1" для российского гонщика Даниила Квята складывается неоднозначно. С одной стороны, он не допускает серьёзных ошибок и показывает стабильно качественный пилотаж. С другой — результаты об этом не говорят. Россиянину постоянно не везёт: дошло даже до того, что он попал в первую в истории "Ф-1" аварию, где болид ехал задним ходом. В паддоке уже всерьёз говорят о "проквятье", насланном на российского гонщика. Лайф анализирует неудачи Квята в этом сезоне и даёт ему советы, как избежать всех неприятностей.

Всего три очка после стартовых пяти гонок и шестнадцатая позиция в зачёте пилотов — это явно не то, чего заслуживает Даниил Квят в этом сезоне. И это не патриотические мечты, а объективный взгляд на ситуацию. Россиянин в этом году из гонки в гонку демонстрирует мастерство пилотажа, но ему всё время что-то мешает.

Австралия. Обгон Red Bull, но лишь одно очко

В первой гонке сезона Квят зажёг: прорывался сквозь пелотон и даже сумел успешно обогнать Red Bull Пьера Гасли.

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Два момента с участием Даниила попали в топ-10 по итогам гонки, сам гонщик вошёл в список лучших пилотов. По данным телеметрии, Квят — второй лучший пилот Гран-при Австралии, а в работе рулём ему и вовсе не было равных.

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Итог: десятое место, одно очко.

Причины: невезение и опрометчивость.

  • 15-е место в квалификации. Квят мог попасть в десятку, но в решающий момент оказался за вылетевшим Феттелем и потерял возможность показать идеальный круг.
  • Неудачная попытка обгона. Уже в гонке Квят попытался лихо объехать Лэнса Стролла, но явно не рассчитал манёвр и вылетел в гравий, из которого потом чудом вернулся на трассу, но потерял время.

Бахрейн. Ляп команды и торпеда от соперника

Во втором Гран-при у Квята сразу всё пошло наперекосяк. В квалификации ему снова не дали показать лучшее время: на этот раз в Toro Rosso напутали с шинами и поставили Даниилу старый комплект, на котором он был заметно медленнее.

А в гонке с участием Квята произошло старое доброе торпедирование. Только вот в роли пострадавшего оказался сам россиянин.

После разворота Квят тут же поехал на пит-стоп, но в спешке превысил скорость, за что получил штраф. А под конец ему снова поставили не тот комплект шин, из-за чего россиянин не смог показать хорошую скорость в финальной фазе гонки.

Итог: 12-е место, 0 очков.

Несмотря на грустный итог гонки, Квята на этот раз и вовсе поставили на первое место среди всех пилотов согласно данным телеметрии. Он снова идеально работал рулём, но при воздействии стольких внешних факторов это не помогло показать хороший результат.

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Китай. Авария, штраф и сход

На Гран-при Китая Квят сумел завоевать одиннадцатую стартовую позицию во время квалификации, однако гонка снова не задалась. Уже по ходу первого круга Даниил попал в аварию, в результате которой пострадали сразу два гонщика. Россиянина наказали максимально жёстким штрафом, хотя затем эксперты признавали, что как таковой вины Квята не было — сыграла его репутация.

В итоге добраться до финиша с повреждённым болидом Квят так и не сумел. Команда зазвала его в боксы и анонсировала сход с дистанции из-за механических проблем.

Итог: сход, 0 очков.

Как ни странно, даже в такой кошмарной гонке Квят снова получил высочайший балл за работу рулём: 10 из 10 — больше всех остальных пилотов.

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Азербайджан. Лучшая квалификация сезона и нелепейшая авария

Во время уик-энда в Баку Квят отмечал 25-й день рождения. Во время свободных заездов Даниил врезался в стену и разбил машину — многие смеялись, что именно так русский гонщик решил отпраздновать. Но Квят ответил скептикам на следующий день, когда завоевал шестое место на стартовой решётке — это его лучшая квалификация сезона.

Но в гонке Квят сразу же начал терять завоёванные позиции из-за убитых шин, в итоге ему рано пришлось ехать на пит-стоп. Однако после смены покрышек россиянин снова начал отыгрывать позиции и даже вернулся в топ-10. Пока не столкнулся на трассе с бывшим партнёром Даниэлем Риккардо, который устроил самую странную аварию в истории "Формулы-1". Задним ходом.

Итог: сход, 0 очков.

Испания. Красивый обгон и проблемы на пит-стопе

В Барселоне Квяту снова удалась отличная квалификация. Девятое место, конечно, не шестое, но и это для болида Toro Rosso — достойный результат. Более того, на этот раз Даниилу и в гонке удалось не растерять позиции, он долгое время шёл на девятом месте, пока гроссмейстерски не обогнал чемпиона мира Кими Райкконена.

В составе Toro Rosso Квяту ещё не удавалось финишировать так высоко, в этой гонке был отличный шанс. Но его у Даниила отобрала сама команда: к пит-стопу механики почему-то оказались не готовы, и им пришлось бежать за новым комплектом резины в гараж. В итоге Квят потерял драгоценное время и позиции: выехал уже десятым.

Но даже в такой ситуации россиянин не сдался, а продолжил атаковать. Так получился самый красивый обгон довольно скучного Гран-при Испании — пострадал Ромен Грожан.

Итог: 9-е место, 2 очка.

Чего ждать в Монако?

Гран-При Монако — первое домашнее для Квята в этом сезоне. Россиянин живёт в Монте-Карло, причём совсем недалеко от трассы. Кроме того, как отметил он сам, трассы городского типа отлично подходят его машине. Это же доказала и квалификации в Азербайджане.

Всё располагает к тому, чтобы Даниил наконец-то показал тот результат, к которому он идёт на протяжении всего сезона, и поднялся выше девятой позиции на финише. Но для этого нужно снять "проквятье". Потому что, как показывают примеры предыдущих гонок, Даниил зачастую претендует на лучший результат, но внешние, а порой и внутренние силы регулярно ему мешают.

Ляпы механиков, странные аварии, несправедливые наказания — на все эти вещи Квяту нереально повлиять. Однако перестраховаться, конечно, не помешает. Так что нужно сделать Даниилу, чтобы ему наконец-то никто не мешал?

  1. В квалификации самостоятельно рассчитывать время — команда, как выяснилось, не всегда верно оценивает ситуацию на трассе.
  2. Максимально выложиться в субботу — в Монако трудно обгонять, поэтому стартовая позиция очень важна.
  3. Предупреждать боксы о своём намерении заехать на пит-стоп. Желательно трижды — чтобы не было, как в Испании.
  4. Всячески показывать себя в зеркалах заднего вида — чтобы никто не устроил нелепую аварию.
  5. Пилотировать максимально аккуратно и избежать стартового коллапса — при любом спорном моменте судьи снова накажут.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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