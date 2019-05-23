В РФС не смогли определиться с новым лимитом на легионеров

Рабочими вариантами по-прежнему остаются схемы с шестью и восьмью иностранцами на поле.

Сегодня в Москве прошло заседание исполкома РФС, где обсуждали возможность принятия нового лимита на легионеров. Участникам дискуссии не удалось прийти к единому мнению, вследствие чего момент принятия решения был отложен до более тщательного изучения вопроса.

— Сейчас обсуждаются два варианта — когда остаётся 6+5 или вариант 8+17. Мнения разделились, большинство склоняется к 8+17, есть и за старую схему. Моя позиция следующая: я не раз говорил, что я противник лимитов, но на данный момент по разным причинам было бы неправильно устраивать эту революцию и отменять лимит, поэтому в ближайшие годы мы останемся с лимитом, — цитирует "Р-Спорт" президента РФС Александра Дюкова.

Отметим, что ранее обсуждался вариант 10+15, при котором в заявке могло числиться до десяти иностранцев и до пятнадцати россиян. В настоящее время действует схема 6+5: одновременно на поле может находиться до шести футболистов с гражданством другой страны.