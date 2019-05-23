Швейцарский "Сьон" продлил контракт с российским вратарём

Соглашение с воспитанником "Спартака" Антоном Митрюшкиным рассчитано на три сезона.

Российский вратарь Антон Митрюшкин останется в швейцарском "Сьоне". Клуб продлил контракт с 23-летним футболистом на три сезона. Срок прежнего соглашения истекал в июне.

Молодой голкипер перешёл в "Сьон" из "Спартака" в 2016 году. В следующем году он получил тяжёлую травму колена, из-за которой долгое время отсутствовал. Митрюшкин вернулся в строй 18 мая, проведя первый матч с 2017 года.

Митрюшкин — чемпион Европы среди команд до 17 лет, серебряный призёр того же турнира в категории U19. Является воспитанником "Спартака", однако провёл за клуб всего четыре игры на взрослом уровне, после чего ушёл в "Сьон", где сыграл уже почти 70 матчей.