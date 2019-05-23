Швейцарский "Сьон" продлил контракт с российским вратарём

Российский вратарь Антон Митрюшкин останется в швейцарском "Сьоне". Клуб продлил контракт с 23-летним футболистом на три сезона. Срок прежнего соглашения истекал в июне.
[Officiel] Anton Mitryushkin sédunois pour trois saisons supplémentaires. Plus d'infos sur https://t.co/ehgqYUMb4z ➡ https://t.co/YsoYDDkhOf#HopSion pic.twitter.com/pbXx5QkFrK— FC Sion (@FCSion) 23 мая 2019 г.
Молодой голкипер перешёл в "Сьон" из "Спартака" в 2016 году. В следующем году он получил тяжёлую травму колена, из-за которой долгое время отсутствовал. Митрюшкин вернулся в строй 18 мая, проведя первый матч с 2017 года.
Митрюшкин — чемпион Европы среди команд до 17 лет, серебряный призёр того же турнира в категории U19. Является воспитанником "Спартака", однако провёл за клуб всего четыре игры на взрослом уровне, после чего ушёл в "Сьон", где сыграл уже почти 70 матчей.
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