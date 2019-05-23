Хабиб Нурмагомедов: В такой месяц не хочется друг друга по лицу бить

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью своему блогу Khabib о том, почему контракт на бой против Дастина Пуарье на 7 сентября в Абу-Даби до сих не подписан.

— UFC официально не анонсировал этот бой, — говорит Хабиб. — Загвоздки как таковой нет, просто контракта нет. Ждём. Они предложили свои условия, я предложил свои, к середине ещё не пришли.

Но переговоры идут. На 90% уверен, что бой должен состояться. Я уже начал готовиться. Чуть больше ста дней до поединка, чувствую себя хорошо. В Рамадан проводим по две тренировки в день, стараемся работать чуть осторожнее, потому что нельзя пить воду и есть, организм обезвожен к концу дня.

Работаем грамотно, в основном тренируем грепплинг, растяжку, "качку", стараемся, чтобы меньше спаррингов было, потому что в такой месяц не хочется друг друга по лицу бить.

Напомним, накануне стало известно о том, что Атлетическая комиссия Невады сократила срок дисквалификации одноклубников Орла Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова на 35 дней. Именно на этом настаивал Хабиб при ведении переговоров с UFC о проведении поединка против Дастина Пуарье.