Шаг до финала ЧМ. Какие шансы у сборной России против финнов?
Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев
На мировом хоккейном первенстве в Словакии завершились четвертьфинальные матчи. Сборная России в непростом поединке со счётом 4:3 победила американцев и теперь в полуфинале сыграет с финнами, которые в свою очередь в интереснейшей игре в овертайме переиграли сборную Швеции — 5:4.
Россия — США — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
На самом деле итоговый счёт встречи не отображает всего того, что происходило на площадке. Россияне имели заметное преимущество в матче, создав множество опасных моментов для взятия ворот. Будь удачливее российские хоккеисты в завершении атак, то счёт мог бы быть гораздо крупнее. Американцы более-менее выровняли игру во втором периоде, стараясь атаковать отдельными отрезками и подолгу держа шайбу в нашей зоне. Нужно отдать им должное: всё то, что они могли сделать против такой "Красной машины", они сделали. Выше головы звёздно-полосатым прыгнуть не удалось. На протяжении всей игры не покидало ощущение в превосходстве россиян над своим соперником.
Kirill Kaprizov hammers home Gusev's feed on the odd-man rush!#RUSUSA #IIHFWorlds pic.twitter.com/3RbtcPUILe— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 23 мая 2019 г.
Финляндия — Швеция — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Четвертьфинальный матч между финнами и шведами получился самым интересным и интригующим. Шведы снова, как и в матче с Россией, провалили второй период. Ведя в две шайбы уже бывшие чемпионы мира, не смогли удержать комфортное для них преимущество. Сборная Финляндии играла легко, с большим азартом, чего не скажешь о звёздных шведах. Да, эта игра могла закончиться и победой сборной Швеции, но финны своим желанием и верой в итоговый успех заслужили её больше.
Call him Captain Clutch@leijonat #FINSWE #IIHFWorlds pic.twitter.com/FNld6QA0P4— IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.
Чего ждать от "Красной машины"?
Сборная России в своём нынешнем состоянии способна обыграть любого соперника. Но игра с американцами показала, что и у нас есть слабые места, которыми быстрая и техничная команда Финляндии может воспользоваться. Россиянам тяжело даются матчи на вылет против финнов.
Три года назад на домашнем чемпионате мира в Москве наша команда в полуфинале уступила сборной Финляндии 1:3. На Олимпиаде в Сочи на стадии 1/4 финала сборная России с таким же счётом 1:3 проиграла нашему будущему сопернику.
Были, конечно, и победы. Например, два года назад на чемпионате мира в Германии наши парни в матче за третье место были сильнее финнов — 5:3. Команда Финляндии умеет, а главное любит играть против сильных соперников, придерживаясь своего стиля игры. Они хороши в работе на чужом пятаке, отлично катаются и любят атаковать. Им совершенно без разницы кто перед ними — Канада, Швеция или Россия. Они способны обыграть любого, что они и сделали с первыми двумя командами на этом турнире. Но Россия — это не Швеция.
У россиян есть свои весомые козыри — это мощное нападение и надёжная вратарская линия, на них-то и будет делать ставку главный тренер команды Илья Воробьёв.
Во втором полуфинале Канада сразится с чехами
Канада — Швейцария — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Сборная Канады в тяжелейшем матче переиграла швейцарцев, сравняв счёт с финальной сиреной и переведя игру в овертайм, в котором Марк Стоун принёс волевую победу родоначальникам хоккея. Канадцы в очередной раз показали, что сражаться до самого конца — это у них в крови. Два раза они уступали в счёте, но всё же сумели вырвать победу в казалось бы уже проигранном четвертьфинале.
MARK STONE IN OVERTIME! CANADA ADVANCES TO THE SEMIS!#CANSUI #IIHFWorlds pic.twitter.com/afEuceeLxJ— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 23 мая 2019 г.
Чехия — Германия — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Этот четвертьфинальный матч, наверное, вызывал меньше всех вопросов о будущем полуфиналисте. Немцев хватило только на два периода. В третьем отрезке игры чехи, забросив четыре безответные шайбы, показали сопернику, кто по праву должен отправиться в полуфинал. Ян Коварж открыл счёт, и он же поставил точку в матче.
The Simon - Voracek - Frolik line goes heavy to the net and regain the lead for @narodnitym #IIHFWorlds #CZEGER— IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.
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Чемпионат мира. Полуфинал
Россия — Финляндия (начало игры — в 16:15 по московскому времени)
Канада — Чехия (начало игры — в 20:15 по московскому времени)
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