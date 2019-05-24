Шаг до финала ЧМ. Какие шансы у сборной России против финнов?

Если победа россиян над американцами прогнозировалась, то вот успех команды Финляндии над шведской сборной можно расценивать как некую сенсацию.

На мировом хоккейном первенстве в Словакии завершились четвертьфинальные матчи. Сборная России в непростом поединке со счётом 4:3 победила американцев и теперь в полуфинале сыграет с финнами, которые в свою очередь в интереснейшей игре в овертайме переиграли сборную Швеции — 5:4.

Россия — США — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

На самом деле итоговый счёт встречи не отображает всего того, что происходило на площадке. Россияне имели заметное преимущество в матче, создав множество опасных моментов для взятия ворот. Будь удачливее российские хоккеисты в завершении атак, то счёт мог бы быть гораздо крупнее. Американцы более-менее выровняли игру во втором периоде, стараясь атаковать отдельными отрезками и подолгу держа шайбу в нашей зоне. Нужно отдать им должное: всё то, что они могли сделать против такой "Красной машины", они сделали. Выше головы звёздно-полосатым прыгнуть не удалось. На протяжении всей игры не покидало ощущение в превосходстве россиян над своим соперником.

Финляндия — Швеция — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Четвертьфинальный матч между финнами и шведами получился самым интересным и интригующим. Шведы снова, как и в матче с Россией, провалили второй период. Ведя в две шайбы уже бывшие чемпионы мира, не смогли удержать комфортное для них преимущество. Сборная Финляндии играла легко, с большим азартом, чего не скажешь о звёздных шведах. Да, эта игра могла закончиться и победой сборной Швеции, но финны своим желанием и верой в итоговый успех заслужили её больше.

Чего ждать от "Красной машины"?

Сборная России в своём нынешнем состоянии способна обыграть любого соперника. Но игра с американцами показала, что и у нас есть слабые места, которыми быстрая и техничная команда Финляндии может воспользоваться. Россиянам тяжело даются матчи на вылет против финнов.

Три года назад на домашнем чемпионате мира в Москве наша команда в полуфинале уступила сборной Финляндии 1:3. На Олимпиаде в Сочи на стадии 1/4 финала сборная России с таким же счётом 1:3 проиграла нашему будущему сопернику.

Были, конечно, и победы. Например, два года назад на чемпионате мира в Германии наши парни в матче за третье место были сильнее финнов — 5:3. Команда Финляндии умеет, а главное любит играть против сильных соперников, придерживаясь своего стиля игры. Они хороши в работе на чужом пятаке, отлично катаются и любят атаковать. Им совершенно без разницы кто перед ними — Канада, Швеция или Россия. Они способны обыграть любого, что они и сделали с первыми двумя командами на этом турнире. Но Россия — это не Швеция.

У россиян есть свои весомые козыри — это мощное нападение и надёжная вратарская линия, на них-то и будет делать ставку главный тренер команды Илья Воробьёв.

Во втором полуфинале Канада сразится с чехами

Канада — Швейцария — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Сборная Канады в тяжелейшем матче переиграла швейцарцев, сравняв счёт с финальной сиреной и переведя игру в овертайм, в котором Марк Стоун принёс волевую победу родоначальникам хоккея. Канадцы в очередной раз показали, что сражаться до самого конца — это у них в крови. Два раза они уступали в счёте, но всё же сумели вырвать победу в казалось бы уже проигранном четвертьфинале.

Чехия — Германия — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Этот четвертьфинальный матч, наверное, вызывал меньше всех вопросов о будущем полуфиналисте. Немцев хватило только на два периода. В третьем отрезке игры чехи, забросив четыре безответные шайбы, показали сопернику, кто по праву должен отправиться в полуфинал. Ян Коварж открыл счёт, и он же поставил точку в матче.

The Simon - Voracek - Frolik line goes heavy to the net and regain the lead for @narodnitym #IIHFWorlds #CZEGER



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Чемпионат мира. Полуфинал

Россия — Финляндия (начало игры — в 16:15 по московскому времени)

Канада — Чехия (начало игры — в 20:15 по московскому времени)