Пять российских бойцов уверенно победили в Нью-Йорке на турнире PFL

Сегодняшним ранним утром в Нью-Йорке прошёл второй этап регулярного сезона промоутерской компании Professional Fighters League, в рамках которого прошло сразу пять поединков с участием бойцов из России.

Победитель Гран-при становится обладателем не только чемпионского пояса PFL, но и чека на сумму 1 млн долларов, что и объясняет большую популярность промоушена Рэя Сефо среди отечественных бойцов. Многие россияне, имея возможность попасть, к примеру, в UFC, всё же отдают предпочтение именно лиге PFL.

Одним из самых опытных и именитых спортсменов, вышедших этим утром в клетку набирающей обороты американской организации, стал экс-чемпион М-1 Global и бывший боец UFC Рашид Магомедов. В прошлом сезоне махачкалинец дошёл до финала Гран-при, проиграв судейским решением Натану Шульте. На этот раз Магомедов встретился в клетке с доселе не побеждённым таджикским бойцом Лойком Раджабовым. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых лучшим был признан более искушённый в сражениях дагестанец.

Одноклубник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов продолжил свой победный ход, выиграв на этот раз раздельным решением судей у представителя Франции Ильеса Джируна. Мамедову удалось убедить судей в своём успехе за счёт превосходства в борьбе.

Ещё один представитель команды Хабиба Гаджи Рабаданов отметился дебютом в лиге PFL победой по очкам над ветераном организации Стивеном Сайлером из США.

В отличие от упомянутых российских бойцов Ахмед Алиев и Мовлид Хайбулаев устроили на данном ивенте более запоминающееся шоу в клетке. Экс-чемпион организации Fight Nights Global по прозвищу Мясник отправил в нокаут серией ударов руками бразильца Карлоса Сильву, а непобеждённый Мовлид Хайбулаев всего лишь единственным касанием в поединке — ударом колена в прыжке на десятой секунде встречи — отправил "спать" Дэймона Джексона. Мовлид Хайбулаев — претендент на победу в номинации "Нокаут года".

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5 — #PFLmma (@ProFightLeague) 24 мая 2019 г.

Следует отметить, что розыгрыш Гран-при в организации PFL проходит по круговой схеме, а это значит, что Ахмед Алиев, Рашид Магомедов и Ислам Мамедов должны будут встретиться друг с другом. Что касается полулёгкого дивизиона, то в нём зрителей ожидает дерби между Мовлидом Хайбулаевым и Гаджи Рабадановым. Но состоятся ли эти поединки между фактически одноклубниками — вопрос открытый.