Глушаков опубликовал шуточный мем о трансферах "Спартака"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в "Инстаграме" опубликовал шуточный мем о предстоящих трансферах команды. На картинке изображены возрастные игроки (он, Артём Ребров, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров) с молодыми лицами и шевелюрой волос с подписью "Стало известно, что в межсезонье "Спартак" не намерен тратиться на трансферном рынке. Ставка будет сделана на свою молодёжь".
— Цветут молодые, — написал Глушаков.
Ранее СМИ сообщали, что Глушаков может покинуть "Спартак" этим летом.
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