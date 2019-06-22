Торрес, Хави, Чех и другие легенды, объявившие о завершении карьеры этим летом

ФЕРНАНДО ТОРРЕС, 35 лет ("Саган Тосу", сборная Испании)
- Играл в "Атлетико", "Челси", "Ливерпуле", "Милане"
- Чемпион мира
- Двукратный чемпион Европы
- Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы
Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Чем теперь будет заниматься Эль Ниньо, пока не известно. Однако нет сомнений в том, что игрок, у которого был сложный, но красивый путь в футболе, найдёт своё дело.
ХАВИ, 39 лет
("Аль-Садд", сборная Испании)
- Большую часть карьеры провёл в "Барселоне"
- Чемпион мира
- Двукратный чемпион Европы
- 8-кратный чемпион Испании
- 4-кратный победитель ЛЧ
Теперь легенда Испании и "Барселоны" будет тренером. Он уже получил предложение поработать в "Аль-Садде", за который выступал с 2015 года.
— С нетерпением жду, когда приступлю к тренерской деятельности. Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройфа и Ла Масии, — сказал Хави.
ПЕТР ЧЕХ, 37 лет
("Арсенал", сборная Чехии)
- Играл в "Спарте", "Челси", "Арсенале"
- 4-кратный чемпион Англии
- Рекордсмен по количеству "сухих" матчей за всю историю АПЛ
Фото © David Tanecek Zuma\TASS
Определился со своим будущим и Петр Чех. Звезда Английской премьер-лиги и сборной Чехии будет занимать пост технического директора в "Челси".
— Для меня большая честь снова присоединиться к "Челси". Очень жду новой задачи и надеюсь, что смогу использовать свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться ещё большего успеха в будущем, — отметил Чех.
РОБИН ВАН ПЕРСИ, 35 лет
("Фейеноорд", сборная Голландии)
- Играл в "Арсенале", МЮ, "Фенербахче"
- Чемпион Англии
- Лучший бомбардир в истории сборной
Фото ©Yang Lei ZUMAPRESS / TASS
— Я перестал получать удовольствие от футбола. Это не та точка, на которой я хотел бы закончить. Но с возвращением в "Фейеноорд" радость от футбола вернулась ко мне, — признался ван Перси в интервью.
Ждём теперь новостей о будущем легендарного голландца.
АНДРЕА БАРДЗАЛЬИ, 38 лет
("Ювентус", сборная Италии)
- Большую часть карьеры провёл в "Юве"
- 8-кратный чемпион Италии
- Чемпион мира
- Бронзовый призёр ОИ-2004
Фото © AP Photo / Antonio Calanni
Бардзальи уже заявил, что возьмёт годовой перерыв.
— Буду скучать по ежедневной работе, шуткам, подготовке к играм и тем эмоциям, которые я переживал с командой. У меня теперь начинается новое путешествие. Предстоящий год буду думать, какой путь мне выбрать, но понимаю, что не вижу себя вне футбола, — пояснил Андреа.
Спасибо за всё, легенды!