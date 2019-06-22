Торрес, Хави, Чех и другие легенды, объявившие о завершении карьеры этим летом

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Коллаж © LIFE Фото © AP Photo / Manu Fernandez / Francisco Seco ohn Walton, FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Фернандо Торрес вслед за Хави, Чехом и ван Перси объявил об уходе из профессионального спорта. Вспоминаем всех легенд, кто этим летом повесил бутсы на гвоздь.

ФЕРНАНДО ТОРРЕС, 35 лет ("Саган Тосу", сборная Испании)

  • Играл в "Атлетико", "Челси", "Ливерпуле", "Милане"
  • Чемпион мира
  • Двукратный чемпион Европы
  • Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы

Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Чем теперь будет заниматься Эль Ниньо, пока не известно. Однако нет сомнений в том, что игрок, у которого был сложный, но красивый путь в футболе, найдёт своё дело.

ХАВИ, 39 лет

("Аль-Садд", сборная Испании)

  • Большую часть карьеры провёл в "Барселоне"
  • Чемпион мира
  • Двукратный чемпион Европы
  • 8-кратный чемпион Испании
  • 4-кратный победитель ЛЧ

Теперь легенда Испании и "Барселоны" будет тренером. Он уже получил предложение поработать в "Аль-Садде", за который выступал с 2015 года.

С нетерпением жду, когда приступлю к тренерской деятельности. Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройфа и Ла Масии,сказал Хави.

ПЕТР ЧЕХ, 37 лет

("Арсенал", сборная Чехии)

  • Играл в "Спарте", "Челси", "Арсенале"
  • 4-кратный чемпион Англии
  • Рекордсмен по количеству "сухих" матчей за всю историю АПЛ

Фото © David Tanecek Zuma\TASS

Определился со своим будущим и Петр Чех. Звезда Английской премьер-лиги и сборной Чехии будет занимать пост технического директора в "Челси".

Для меня большая честь снова присоединиться к "Челси". Очень жду новой задачи и надеюсь, что смогу использовать свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться ещё большего успеха в будущем, — отметил Чех.

РОБИН ВАН ПЕРСИ, 35 лет

("Фейеноорд", сборная Голландии)

  • Играл в "Арсенале", МЮ, "Фенербахче"
  • Чемпион Англии
  • Лучший бомбардир в истории сборной

Фото ©Yang Lei ZUMAPRESS / TASS

Я перестал получать удовольствие от футбола. Это не та точка, на которой я хотел бы закончить. Но с возвращением в "Фейеноорд" радость от футбола вернулась ко мне, признался ван Перси в интервью.

Ждём теперь новостей о будущем легендарного голландца.

АНДРЕА БАРДЗАЛЬИ, 38 лет

("Ювентус", сборная Италии)

  • Большую часть карьеры провёл в "Юве"
  • 8-кратный чемпион Италии
  • Чемпион мира
  • Бронзовый призёр ОИ-2004

Фото © AP Photo / Antonio Calanni

Бардзальи уже заявил, что возьмёт годовой перерыв.

Буду скучать по ежедневной работе, шуткам, подготовке к играм и тем эмоциям, которые я переживал с командой. У меня теперь начинается новое путешествие. Предстоящий год буду думать, какой путь мне выбрать, но понимаю, что не вижу себя вне футбола, — пояснил Андреа.

Спасибо за всё, легенды!

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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