Торрес, Хави, Чех и другие легенды, объявившие о завершении карьеры этим летом

Фернандо Торрес вслед за Хави, Чехом и ван Перси объявил об уходе из профессионального спорта. Вспоминаем всех легенд, кто этим летом повесил бутсы на гвоздь.

ФЕРНАНДО ТОРРЕС, 35 лет ("Саган Тосу", сборная Испании) Играл в "Атлетико", "Челси", "Ливерпуле", "Милане"

Чемпион мира

Двукратный чемпион Европы

Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Чем теперь будет заниматься Эль Ниньо, пока не известно. Однако нет сомнений в том, что игрок, у которого был сложный, но красивый путь в футболе, найдёт своё дело.

ХАВИ, 39 лет ("Аль-Садд", сборная Испании) Большую часть карьеры провёл в "Барселоне"

Чемпион мира

Двукратный чемпион Европы

8-кратный чемпион Испании

4-кратный победитель ЛЧ

Теперь легенда Испании и "Барселоны" будет тренером. Он уже получил предложение поработать в "Аль-Садде", за который выступал с 2015 года.

— С нетерпением жду, когда приступлю к тренерской деятельности. Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройфа и Ла Масии, — сказал Хави.

ПЕТР ЧЕХ, 37 лет ("Арсенал", сборная Чехии) Играл в "Спарте", "Челси", "Арсенале"

4-кратный чемпион Англии

Рекордсмен по количеству "сухих" матчей за всю историю АПЛ Фото © David Tanecek Zuma\TASS

Определился со своим будущим и Петр Чех. Звезда Английской премьер-лиги и сборной Чехии будет занимать пост технического директора в "Челси".

— Для меня большая честь снова присоединиться к "Челси". Очень жду новой задачи и надеюсь, что смогу использовать свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться ещё большего успеха в будущем, — отметил Чех.

РОБИН ВАН ПЕРСИ, 35 лет ("Фейеноорд", сборная Голландии) Играл в "Арсенале", МЮ, "Фенербахче"

Чемпион Англии

Лучший бомбардир в истории сборной Фото ©Yang Lei ZUMAPRESS / TASS

— Я перестал получать удовольствие от футбола. Это не та точка, на которой я хотел бы закончить. Но с возвращением в "Фейеноорд" радость от футбола вернулась ко мне, — признался ван Перси в интервью.

Ждём теперь новостей о будущем легендарного голландца.

АНДРЕА БАРДЗАЛЬИ, 38 лет ("Ювентус", сборная Италии) Большую часть карьеры провёл в "Юве"

8-кратный чемпион Италии

Чемпион мира

Бронзовый призёр ОИ-2004 Фото © AP Photo / Antonio Calanni

Бардзальи уже заявил, что возьмёт годовой перерыв.

— Буду скучать по ежедневной работе, шуткам, подготовке к играм и тем эмоциям, которые я переживал с командой. У меня теперь начинается новое путешествие. Предстоящий год буду думать, какой путь мне выбрать, но понимаю, что не вижу себя вне футбола, — пояснил Андреа.

Спасибо за всё, легенды!