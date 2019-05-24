РУСАДА полностью восстановлено в правах

WADA приняло решение полностью восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

— РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций. У нас с WADA нормальные рабочие отношения. Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории и другими, — приводит слова министра РИА "Новости".

Напомним, что в ноябре 2015 года РУСАДА было лишено своего статуса. Осенью 2018-го WADA частично восстановило в правах антидопинговое агентство.