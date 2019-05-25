Кожевников: Мы только сами себе можем помешать выйти в финал ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал Лайфу предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии.

Эксперт отметил, что, несмотря на превосходство национальной команды над соперником практически во всех линиях, расслабляться с финнами не стоит.

— В играх против сборной Финляндии у нас частенько какие-то неприятности случаются. Но сейчас не та ситуация. Не думаю, что финны нам сегодня большие проблемы создадут. Мы только сами себе можем помешать выйти в финал. Но расслабляться с ними ни в коем случае нельзя. Финны хороши в обороне и в атаке прилично смотрятся. И это при том, что у них нет в составе звёзд из НХЛ. Россиянам же нужно реализовывать свои моменты, которых мы создаём достаточно много. У сборной России мощная атака, вратарская линия сильнее, чем у противника. Да и в обороне парни играют неплохо. Мы должны обыгрывать финнов, — резюмировал Кожевников.

Напомним, сегодня, 25 мая, сборная России в полуфинале чемпионата мира встретится с командой Финляндии. Начало матча — в 16:15 по московскому времени.

В другом полуфинале сборная Канады сыграет с чехами.

Шаг до финала ЧМ. Какие шансы у сборной России против финнов?